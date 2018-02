Donaueschingen Das Ende der Salzgrotte

Die Salzgrotte in der Karlstraße wird geräumt. Schilder im Schaufenster weisen auf den Sonderverkauf ab Freitag hin.

Das ominöse Rätsel um die geschlossene und verlassene Salzgrotte an der Ecke Karl- und Zeppelinstraße wird wohl ungelöst bleiben. Der Betreiber samt Frau und schulpflichtigen Kindern war um Ostern vergangenes Jahr über Nacht spurlos verschwunden. Über sein Verschwinden rankten sich damals die wildesten Gerüchte. Aber bis heute hat er nichts von sich hören lassen, obwohl es, zumindest finanziell betrachtet, bis auf die nicht mehr gezahlte Miete keine Klagen gegeben habe.

Nach nebulösen Monaten kommt nun aber wieder Licht in die Angelegenheit: Die Tage der Salzgrotte sind gezählt, nachdem sich nach längerer Suche kein neuer Grotten-Betreiber hatte finden lassen. Nach Angaben von Immobilienmakler Martin Wentz wird das tonnenschwere Salz wieder ausgebaut. Und Wentz hat auch noch eine wichtige Botschaft zur wichtigsten Einkaufsstraße der Stadt: "Das Geschäft bleibt nicht leer. Es gebt einen Interessenten." Zum Angebot könne er, so Wentz, aber erst in einigen Wochen Genaueres sagen. Es gehe aber um "hochwertigen Bedarf". Die Eröffnung sei für Anfang April geplant.

Der Eigentümer aus Hüfingen macht wegen der ausgebliebenen Miete nun von seinem Pfandrecht Gebrauch und verkauft das Inventar und die noch vorrätige Ware zu Schnäppchenpreisen, unter anderem Regale, Salzlampen und ausgesuchte Teesorten. Der Räumungsverkauf beginnt am Freitag, 9. Februar, von 15 bis 18 Uhr und Samstag 10. Februar, 10 bis 13 Uhr, sowie am 16. und 17. Februar von 15 bis 18 Uhr.