Donaueschingen Das Beste aus der Musicalwelt in den Donauhallen

"Die Nacht der Musicals" zeigt Besuchern in den Donauhallen die erfolgreichsten Lieder weltbekannter Musicals an einem Gala-Abend

Ob Phantom der Oper, König der Löwen oder Rocky – am Mittwoch, 7. März, halten ab 20 Uhr die Musicals Einzug in den Donauhallen. Dann präsentiert sich die Veranstaltung "Die Nacht der Musicals" dem Donaueschinger Publikum.

Zeitlose Klassiker der Musicalgeschichte und Hits aus den aktuellen Erfolgsproduktionen vereinen sich dabei in einer Show, die mit weltweit bereits weit über zwei Millionen Besuchern als erfolgreichste Musicalgala aller Zeiten gilt.

In über zwei Stunden wird ein Querschnitt durch die faszinierende Musicalwelt geboten. Die Gala achtet dabei auf Ausgewogenheit: Von gefühlvollen Balladen bis hin zu schwungvollen Melodien.

Höhepunkte sind die beliebtesten Disney-Hits aus „Aladdin“ oder der Musicalinszenierung „Frozen“, welche im Frühjahr 2018 Premiere auf dem Broadway feiert. Die Geschichte basiert auf dem Disneyfilm „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“, in dem die Geschichte der Schwestern Anna und Elsa erzählt wird, die durch einen Familienfluch auseinandergerissen werden.

Die besten Stücke aus den aktuellen Produktionen wie beispielsweise „Rocky“, welches auf dem gleichnamigen Film von und mit Sylvester Stallone basiert, verschmelzen mit zeitlosen Klassikern wie „Das Phantom der Oper“, „Der König der Löwen“ oder „Elisabeth“.

Auf der Bühne stehen an diesem Abend Künstler aus den Originalproduktionen. Unterstützt werden die Darsteller durch Licht- und Soundkonzept sowie ein Tanzensemble.

Karten-Verlosung

Wir verlosen 5 mal 2 Karten in der Kategorie II für die Nacht der Musicals. Sie rufen an, unter: 01379/ 370 500 35 (0,50 Euro pro Anruf aus dem Festnetz der DTAG, Mobilfunkpreise abweichend) und nennen Ihren Namen, Adresse, Telefonnummer und das Stichwort "Musical". Die Gewinner werden in der SÜDKURIER-Ausgabe am Donnerstag, 18. Januar, genannt. Die Karten werden am Veranstaltungstag an der Abendkasse hinterlegt.