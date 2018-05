vor 5 Stunden Guy Simon Donaueschingen DJK macht sich fit für die Zukunft: Neubau des Vereins gewinnt an Form

Die DJK-Vereinsmitglieder in Donaueschingen bauen eifrig im Inneren des neuen Gebäudes neben dem alten Clubheim in Allmendshofen. Geplant ist nun auch ein Fangnetz für Fußbälle am oberen Spielfeldrand