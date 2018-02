Allmendshofen DJK feiert großes Richtfest

In Rekordzeit wurde der Rohbau für den Kabinentrakt realisiert. Nun sind die Mitglieder beim Innenausbau gefragt.

Großer Bahnhof bei der DJK Donaueschingen im Allmendshofener Sportpark am gestrigen Freitag. Doch nicht ein Landesliga-Fußballspiel stand auf dem Programm, vielmehr das Richtfest des neuen Kabinentrakts direkt neben der Vereinsgaststätte. Und das obwohl erst im November der Spatenstich stattgefunden hat.

Doch das Wetter spielte den Zimmerleuten in die Karten, die das Gebäude nach dem Gießen der Bodenplatte in Holzständerbauweise in Rekordtempo hochzogen haben. "Nun ist der Deckel drauf", so Bürgermeister Bernhard Kaiser, der den Zimmerleuten und DJK-lern höchsten Respekt zollte, was sie da auf die Beine stellen. "Die DJK Donaueschingen ist das Aushängeschild in Allmendshofen und auch Donaueschingen. Mit ihren 700 Mitgliedern und davon 200 Nachwuchskickern ein richtiger Vorzeigeverein", so Kaiser.

Doch nicht nur warme Worte gab es seitens der Stadt Donaueschingen, immerhin bewilligte der Gemeinderat auch fast 60.000 Euro als Finanzspritze für den neuen Kabinentrakt. Den Rest des mittleren sechsstelligen Betrags kommen von der erfolgreichen Teilnahme am Vereinswettbewerb der Sparkasse und des SÜDKURIER. Hinzu kommen eine solide Finanzierung und schließlich noch eine Menge an Eigenleistung der Vereinsmitglieder. "Nun geht es ans Eingemachte", so Vereinschef Klaus Landen. "Wir gehen nun an den Innenausbau und die Mithilfe der Vereinsmitglieder ist gefragt. Je mehr wir uns reinknien, desto schneller ist der Bau fertig", so Landen.

"Es gibt natürlich einen Wunschtermin der Fertigstellung, aber planen wollen wir mal mit Sommer, beziehungsweise Spätsommer." Neben den Umkleidekabinen mit Duschen und Schiedsrichterräumen ist auch ein Multifunktionsraum geplant, unter dem Dach ist noch eine kleine Zwischendecke eingezogen, die dann als Lagerflächen dienen soll. Die Abmaße des Neubaus sind 15 mal zwölf Meter, insgesamt stehen den DJK-ler nach Fertigstellung weitere 350 Quadratmeter zur Verfügung. Und so wurde gestern schon einmal in den zukünftigen Multifunktionsraum geladen, wo die DJK, Bauleitung, Handwerker, Stadt, Gönner und Freunde im Rahmen des Richtfestes schon einmal die zukünftigen Räumlichkeiten in Augenschein nahmen.

Die DJK

Die DJK hat rund 700 Mitglieder und ist das Aushängeschild in punkto Fußball der Stadt. Die erste Mannschaft spielt in der Landesliga, hinzukommen noch eine zweite und dritte Mannschaft. Mit zwei AH-Teams und 13 Jugendteams mit über 200 Kickern ist die DJK einer der größten Fußballvereine der Region. Zusätzlich unterhält die DJK noch eine Wander-, Tischtennis-, Gymnastik-, Fahrrad- und Krebssportgruppe.