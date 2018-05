Donaueschingen Bürger sollen Pfohrens Zukunft mitgestalten

Die Ortschaftsräte diskutieren über das Entwicklungskonzept 2030. GEplant sind Wokshops, in denen auch die Einwohner mitreden dürfen.

Pfohren – Ortsvorsteher Gerhard Feucht rückte in der Ortschaftsratssitzung die Weiterentwicklung des ersten Ortes an der jungen Donau bis zum Jahr 2030 in den Fokus. Er verwies dabei auf die Herausforderungen, die sich aufgrund der strukturellen Veränderungen und infrastrukturellen Anforderungen ergeben. Feucht diskutierte mit dem Ortschaftsrat darüber, Workshops einzurichten, die unter der Leitung professioneller Moderatoren und mit Beteiligung der Bürger ein Zukunftskonzept entwickeln sollen.

Feucht führte seinen Vorstoß auf das Flächenmanagement zurück, mit dem sich die Gemeinde seit mehr als zwei Jahren beschäftigt. Vor allem im Dorfkern mit seinen Leerständen, Baulücken und möglichen Umnutzungen der Ökonomiegebäude benötige es ein ganzheitliches Konzept, das über die Ziele eines Entwicklungsprogramms ländlicher Raum hinausgehe. "Wir benötigen ein langfristiges Konzept, in dem wir uns klare Vorstellungen davon machen, welchen Bedarf der demografische Wandel mit sich bringt", so Feucht.

Infrastrukturell nehme der Bedarf an Angeboten für die ältere Generation zu. Auch sei damit zu rechnen, dass die bauliche Gestaltung der gemeinschaftlich genutzten Orte verstärkt danach auszurichten sei. Die Zustimmung zum Entwicklungskonzept 2030 erfolgte im Ortschaftsrat einstimmig. Von der Idee, für die professionell moderierten Workshops 3000 Euro an Geld aus dem Haushalt einzustellen, verspricht sich beispielsweise Karin Fricker eine höhere Effektivität. So ähnlichsahen es auch die anderen Ortschaftsräte, die das Thema der Bereitschaft zur Veränderung nahtlos in den nächsten Tagesordnungspunkt übernahmen.

Dieser beschäftigte sich mit dem Thema, wie die Veranstaltungen und neue Sicherheitsvorschriften mit den zukünftigen Forderungen an eine sanierte Sport- und Festhalle in Einklang gebracht werden können. Feucht sprach von einem räumlichen Veranstaltungskonzept, das neben der notwendigen Umsetzung von Maßnahmen an der Halle auch den Bedarf an Veranstaltungsorten in die Überlegungen einbeziehen sollte.

"Was kommt auf uns zu? Ist es nicht sinnvoller, sich auf die tatsächliche benötigte Anzahl an Räumlichkeiten zu konzentrieren?", sah er die Diskussionen in direktem Zusammenhang mit dem Entwicklungskonzept 2030. "Die Halle ist ein Dauerthema, die Sanierungen verschlingen seit Jahren jede Menge Geld. Ist es nicht sinnvoller, sich Gedanken über einen Neubau zu machen?", fragte sich Siegfried Wolf. Einstimmig votierte der Rat dafür, ein Gebäude- und Modernisierungskonzept für die Festhalle zu erstellen.

Weitere Projekte

Weitere Wünsche für den Haushalt 2019 sind Beträge für den Bau eines drei Meter breiten Rad- und Gehwegs entlang der Kreisstraße K5756 und Hüfinger Straße, die Erwerbs- und Erschließungskosten für ein neues, 12 000 Quadratmeter großes Neubaugebiet sowie für den Ausbau der Donaustraße. (bom)