Bauarbeiten auf der Friedrich-Ebert-Straße laufen von Mai bis Ende Oktober.

Im Vergleich zum Oberzentrum sind die Donaueschinger Straßen bestens in Schuss. Ausnahmen bestätigen aber auch in der Donaustadt die Regel: Seit Jahren will man die zum Flickenteppich verkommene Friedrich-Ebert-Straße ab Kreisverkehr beim Grünen Baum bis zum Bauhof an der Stadtgrenze Hüfingen zwar sanieren, doch das Geld reichte nicht, weil andere Projekte im Gemeinderat priorisiert wurden. Bei den Haushaltsberatungen im November kam die Straße endlich zum Zug.

Die Planungen sind abgeschlossen und werden am Dienstag, 20. Februar, 18 Uhr, im Rathaussaal den Mitgliedern des Technischen Ausschusses vorgestellt. Neben der 6,50 Meter breiten Fahrbahn wird auch ein drei Meter breiter Rad- und Gehweg auf der Westseite (Häuserseite) gebaut. Der marode Gehweg auf der anderen Seite wird aufgegeben. Wegen starker Schäden und Wurzelwüchsen in die Fahrbahn müssen auch fünf Bäume beseitigt werden.

Gebaut werden soll zwischen Mai und Ende Oktober. Die Kosten belaufen sich auf einer Ausbaulänge von 500 Meter auf 1,5 Millionen Euro. Das Land bezuschusst den Radweg zu 50 Prozent; das sind 211 000 Euro.