Donaueschingen Buchstabenrätsel bleibt halbes Rätsel

Da hat Donaueschingen ganz schön gerätselt: Was mögen wohl die alten Buchstaben, die die Verantwortlichen der Geschichtswerkstatt Donaueschingen bei ihrem Besuch in den Räumen der Technischen Dienste gefunden haben, bedeuten?

"Die Schaufensteraktion hat überraschend viele Donaueschinger Rätselfreunde auf den Plan gerufen, sich an dem Buchstabenrätsel zu beteiligen", erklärt Martina Wiemer von der Geschichtswerkstatt. Im Schaufenster des des Haushalts- und Spielwarengeschäftes Thedy war für zwei Wochen eine Tafel mit Buchstaben ausgestellt, deren Herkunft unklar ist. Die Passanten wurden gebeten, bei der Entschlüsselung der Buchstaben zu helfen. Auch stellte sich die Frage, wo die Buchstaben angebracht waren.

"Das erste Wort wurde von verschiedenen Personen erraten und heißt ziemlich sicher Lebensmittel", sagt Wiemer. Die kleinen Buchstaben könnten auf einen Familiennamen hinweisen. Doch da gibt es gleich die nächsten Fragezeichen: Welcher Familienname ist wohl gemein? Auch habe bislang noch nicht geklärt werden können, wo genau die Buchstaben hingen. "Allerdings findet man da und dort in Donaueschingen ähnliche Schriftzüge, die an die Buchstaben aus dem Bauhof erinnern", erklärt Wiemer.

Auch wenn die Lösung noch nicht gefunden ist, so schnell will die Geschichtswerkstatt Donaueschingen nicht die aufgeben. "Wir werden weiter die Augen offen halten und eventuell findet sich doch noch eine Antwort auf die Frage, wo die Buchstaben waren und wie der ganze Text hieß", sagt Wiemer, für die die ganze Aktion eine postive Nebenwirkung hat: "Schlussendlich half die kleine Aktion der Geschichtswerkstatt, dass man in Zukunft die Gebäude mit den Beschriftungen genauer betrachtet und den kleinen Schmuckstücken an den Häusern mehr Aufmerksamkeit widmet."