Donaueschingen Betrunkene, führerscheinlose Frau fährt Mann auf der Motorhaube spazieren

Ein waghalsiges Fahrmanöver hat in Donaueschingen die Polizei auf den Plan gerufen: Eine 31-jährige Autofahrerin hatte am Mittwochabend einen Mann auf ihrer Motorhaube spazieren gefahren.

Weil eine betrunkene Frau am Mittwochabend ohne im Besitz eines Führerscheines zu sein mit einem Auto in der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs war und dabei auch noch ihren ebenfalls alkoholisierten Mitfahrer auf der Motorhaube transportiert hat, muss sich die 31-Jährige, so die Polizei, nun in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten.



Kurz vor 21.30 Uhr teilten mehrere Anrufer der Polizei mit, dass in der Friedrich-Ebert-Straße und dann in der Talstraße ein von einer Frau gelenkter Kleinwagen unterwegs sei, auf dessen Motorhaube sich ein offensichtlich betrunkener Mann befinden würde. Die Beamten der eingesetzten Streife fanden den mittlerweile abgestellten Wagen auf einem Parkplatz eines Gebäudes der Talstraße vor und trafen dann auch in unmittelbarer Nähe auf die 31-Jährige und ihren 35-jährigen Begleiter.



Beide wurden von mehreren Zeugen als jene Personen identifiziert, die zuvor mit dem Auto unterwegs waren. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief bei der 31-Jährigen und ihrem Begleiter deutlich positiv. Zudem stellten die Beamten fest, dass die Frau keine gültige Fahrerlaubnis hat.