Donaueschingen Baur praktiziert nur noch privatärztlich

Donaueschinger Mediziner ist zum Jahresende aus der Gemeinschaftspraxis am Bahnhof ausgestiegen

Unter seiner Regie wurde Ende 2011 ein in der Region damals einzigartiges Praxis-Kapitel aufgeschlagen: Im ehemaligen Postgebäude gründete der Mediziner Roland Baur die erste Gemeinschaftspraxis – zusammen mit vier Kollegen, die bis dahin eigene Praxen in Donaueschingen und Bräunlingen betrieben hatten. Die Idee: Die fünf Ärzte unter einem Dach behielten ihre Eigenständigkeit und somit auch ihre Patienten. Sie sollten aber von den in einem Praxiszentrum angelegten Vorteilen profitieren: ständige Präsenz ihres oder eines Arztes und des assistierenden Personals. Auch die überbordende Bürokratie wollte man gemeinschaftlich besser in den Griff bekommen.

Dass dies eine zukunftsweisende Idee war, zeigte sich in den nachfolgenden Jahren, als beispielsweise die Praxen Schmiebusch und Heinsius ohne Nachfolger blieben und geschlossen wurden oder sich zuletzt Clemens Willmann nach erfolgloser Suche gar genötigt sah, seine Praxis zu verschenken. Die Schließung der kleinen Praxen bedeuteten aber umgekehrt mehr Patienten für die Gemeinschaftspraxis, die allerdings nur durch die Vorteile des neuen Modells aufgenommen werden konnten. Inzwischen ist aber auch hier das Ende der Fahnenstange erreicht; eine Aufnahme als Patient in die Kartei kaum mehr möglich.

Nun ist Roland Baur zum Jahreswechsel aus der Gemeinschaftspraxis mit Katharina Reinbolz, Silvia Neu, Lothar Danner und Jens Kistenbrügger ausgestiegen. Nachfolgerin für Baurs Kassenpatienten ist Iris Breuninger, die Baur als Lehrarzt der Uni Freiburg vor zehn Jahren ausbildete und mit Blick auf den Einstieg schon seit zwei Jahren im Team an der Bahnhofstraße praktiziert. „Natürlich wäre ich gerne bis zum 65. geblieben, doch jetzt hat sich die Chance für eine Nachfolge ergeben, in vier bis fünf Jahren hätte ich möglicherweise ein Problem.“ Der Facharzt für Allgemeinmedizin und Chirotherapie hängt mit fast 61 seinen mit großer Leidenschaft ausgeübten Beruf aber nicht an den Nagel. Für seine Privatpatienten macht er am Spitalplatz 6 in seiner Heimatstadt Bräunlingen weiter.