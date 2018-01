Donaueschingen Baumesse mit Ausnahmestatus

15. Haus-Bau-Energie in Donauhallen eröffnet. Messechef Sauber spricht von Buchungsphänomen.

Die Serie der inzwischen 15 Baumessen in Donaueschingen bezeichnete der Stuttgarter Organisator Peter Sauber bei der Eröffnung am Freitag als Ausnahme im Reigen seiner Messen: "Donaueschingen ist ein Phänomen. Ohne große Akquise ist die Messe immer ausgebucht. Ich finde es toll, dass die Region über die Jahre so mitmacht." Wohl nicht umsonst sind die meisten der ausstellenden Handwerksbetriebe und Dienstleister seit Jahren dabei. Die Haus-Bau-Energie in den Donauhallen, bei der über 70 Aussteller dabei sind, erweist sich seit Jahren als guter Nährboden für neue Aufträge.

Entsprechend qualitativ hochwertig und wichtig für die hiesige Wirtschaft als Impulsgeber stuften Joachim Gewinner, Erster Landesbeamte im Landratsamt, und Bürgermeister Bernhard Kaiser die Messe ein. Gwinner sprach von einem Pflichttermin für angehende Häuslebauer und Sanierer. Kompakt und vielfältig sei die Messe, meinte Kaiser, und biete durch persönliche Beratung einen deutlichen Mehrwert gegenüber dem Internet. Beide betonten, dass die Messe wertvolle Akzente in den Bereichen Energiesparen und Klimaschutz setze.

Gute Gründe für einen Messebesuch

Neues rund ums Bauen, Sanieren und Energiesparen bietet die Haus-Bau-Energie an Ständen und in zahlreichen Vorträgen. Ein Besuch hat für Hausbauer und Sanierer hat gute Gründe: