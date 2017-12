Donaueschingen Basar für Patenschule

Der letzte Schultag am Fürstenberg-Gymnasium stand ganz im Zeichen der Unterstützung einer Schule in Madagaskar.

Der Erlös sämtlicher Aktivitäten beim Weihnachtsbasar am Donaueschinger Gymnasium gehen seit 2006 an die Patenschule in Andrapengy im Nordosten Madagaskars. Der Inselstaates vor der afrikanischen Südostküste wird immer wieder von schweren Wirbelstürmen heimgesucht, die in diesem Jahr die gesamte Vanille-Ernte vernichteten. Mit dem Verkauf von Vanilleschoten in kleinen Reagenzgläsern machten die FG-Schüler jetzt auf diesen Umstand aufmerksam.

Außerdem bot eine Gruppe um Lehrerin Caroline Hermle fair gehandelte Produkte aus dem Donaueschinger Weltladen an und rückte so den laufenden Bewerbungsprozess des Fürstenberg-Gymnasiums als Fairtrade-Schule in den Focus. "Wir bauen gerade eine Interessengemeinschaft zu diesem Thema auf und suchen noch Schüler, Eltern und Externe, die uns unterstützen", erklärt Hermle.

Während dessen herrschte Hochbetrieb im Foyer und den Klassenzimmern im ersten Stock. Das vielfältige Angebot wurde von den Eltern, Omas und Opas sowie zahlreichen Freunden und Bekannten der Schüler gerne angenommen. Die fünften und sechsten Klassen verkauften Selbstgebasteltes zu Weihnachten sowie Marmelade und Backmischungen. Glücksspiele für den guten Zweck hatten die siebten Klassen in Form eines Casinos unter anderem mit Glücksrädern aufgebaut.

Zudem gab es zahlreiche Essens- und Getränkestände: So wurden die Gäste unter anderem mit Wraps und Hot-Dogs sowie selbst gebackenem Kuchen oder Waffeln versorgt. Die Schulband und Pop-AG-Formation spielten Modernes und Weihnachtliches und erhielten viel Beifall. Zum Abschluss der Veranstaltung versammelten sich die angehenden Abiturienten in entsprechenden Kostümen zum traditionellen Engelsingen auf der großen Bühne.