Donaueschingen/Bräunlingen Badespaß ohne Risiko auf der Baar

Amtliche Gewässerkarte bescheinigt Riedsee und Kirnbergsee "ausgezeichnete" Wasserqualität

Die Wasserratten der Region können sich auf eine unbeschwerte Badesaison freuen. Eine amtliche Untersuchung stellt dem Riedsee bei Pfohren und dem Kirnbergsee bei Unterbränd jeweils eine hervorragendes Zeugnis aus: Beiden Badeseen wird eine „ausgezeichnete“ Wasserqualität bescheinigt.

Das baden-württembergische Gesundheitsministerium überprüft jedes Jahr während der Badesaison die 314 gemeldeten Badeseen im Land. Das heißt, die Mitarbeiter des Gesundheitsamts nehmen mindestens einmal im Monat Wasserproben, die im Labor analysiert werden. Die Analyse konzentriert sich auf zwei mikrobiologische Parameter, die Escherichia coli-Bakterien (E. coli) und die intestinalen Enterokokken, die auf mögliche fäkale Verunreinigungen hinweisen können. Die Ergebnisse werden im Folgejahr in der Badegewässerkarte dargestellt. Im Einzelfall kann es gut sein, dass die tagesaktuelle Wasserqualität vom hygienischen Qualitätsstatus abweicht. Denn: „Gerade nach Wolkenbrüchen etwa können Keime oder Schadstoffe ins Wasser geschwemmt werden“, heißt es seitens des Landesministeriums für Soziales und Integration. Aus diesem Grund wird auch dazu geraten, zusätzlich zur Badegewässerkarte die an Badeseen aufgestellten Hinweise und Badewarnungen zu beachten. In der Badesaison gibt es auch beim Gesundheitsamt Informationen über die aktuelle Wasserqualität.

Die Badegewässerkarte im Internet: