Donaueschingen Azubis helfen der Sternschnuppe

Auszubildende von Sick-Stegmann engagieren sich für das geplante Kinderhospiz in VS-Schwenningen

Donaueschingen (rom) Die Azubis der Firma Sick-Stegmann in Donaueschingen setzen sich für das Projekt Sternschnuppe in VS-Schwenningen ein und erzielen mit ihrer Nikolausaktion 1100 Euro für das sich im Aufbau befindliche Kinder- und Jugendhospiz.

Der Ausbilder für den gewerblich-technischen Bereich, Stefan Müller, ist stolz auf seine Auszubildenden. Mit dem Verkauf von Waffeln und Punsch vor Weihnachten für die Belegschaft haben sie besonderes Engagement bewiesen und 1100 Euro für das künftige Kinder- und Jugendhospiz Sternschnuppe in VS-Schwenningen gesammelt. Stellvertretend für alle an der Weihnachtsaktion helfenden Azubis ließen es sich Felix Pfeiffer, Lars Neumann, Celine Esterle und Robin Emminger mit ihrem Ausbilder nicht nehmen, den Scheck dann in VS-Schwenningen persönlich zu übergeben. Mit entscheidend für die Aktion war ein Schnuppertag an der Christy-Brown-Schule in Villingen, an dem Celine Esterle vom Tod eines Schülers erfuhr und in diesem Zuge auch vom Projekt Kinder-und Jugendhospiz Sternschnuppe in VS-Schwenningen. Schnell waren sich die Auszubildenden einig, dem sich im Aufbau befindlichen Kinder- und Jugendhospiz die Spenden zukommen zu lassen.

Zum wiederholten Male schon wurde die Aktion angegangen, um die verschiedensten Projekte zu unterstützen. Maria Noce, Initiatorin des Projektes Sternschnuppe, nimmt die 1100 Euro dankbar entgegen. "Nur mit Hilfe von Spenden können wir Familien mit einem lebensverkürzend erkrankten Kind künftig in unserem Kinder- und Jugendhospiz aufnehmen und ihnen einen Ort zum Aufatmen bieten", ergänzt Noce.