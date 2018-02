Donaueschingen Außergewöhnlich Party-Location: Die Narren erobern den Stadtbus

Für Narren ist der Stadtbus ein großes Thema: Nun soll der blaue Bus am Freitag zur Narrenhochburg werden

Der Stadtbus wird närrisch. Als Thema wurde er ja schon einige Mal genutzt, schließlich bekam er beim Zunftball schon die Ehre, als Motto zu dienen, und auch die Narrenratsfrauen haben alle Stadtbus-Probleme gelöst. Nun widmet sich die Narrenblättli-Redaktion dem Stadtbus. Doch auf ganz andere Weise: Der Bus soll als Fortbewegungsmittel für die Narren dienen.

"Wir sind alle noch nicht Stadtbus gefahren, das wollen wir nun nachholen", sagt Lucia Fricker vom Narrenblättli. Das will die Redaktion nun nachholen – doch nicht allein, sondern mit vielen anderen Narren – und wo schließlich kostet der Eintritt zu einer Veranstaltung nur ein Euro? Treffpunkt ist am Freitag, 9. Februar, um 14.45 Uhr am Rathaus. Dann geht es mit dem Bus eine Runde durch die Stadt – und zwar alle drei Linien nacheinander, ohne dass das närrische Volk umsteigen und den Bus wechseln muss. Nach einer Stunde ist dann Ankunft am Busbahnhof. Und da allein eine Stadtbus-Fahrt nun nicht närrisch genug ist, gibt es natürlich auch Musik, Gesang und Fasnetswitze.

Was wäre die Narrenblättli-Redaktion, wenn sie nicht auch ganz charmant eine Einladung zu ihrer Veranstaltung "De närrisch Stadtbus" gedichtet hätte?

"Die Narreblättli-Redaktion sorgt fir eine Sensation. Ihr leset' do in eire Zietig: Gstartet wird am Schmotzige Fritig, am Rothus um dreivierteldrei. Mir hoffet, ihr sin au debei bi sellem Fasnethochgenuss, en Umzug mit dem blaue Bus.

Bi Musik, Xang und Fasnetwitzen kann er do im Warme sitzen un fahrt im Städtli umenand, die Stimmung ußer Rand und Band. Mir denket mol, es wär doch doll , de Stadtbus wär mol endlich voll. Wer Luscht hät, wird gern mitgenommen, ein jeder Narr isch iis willkommen.

Drum kumt und seht, dass fir a ganze Stund', ein Euro langt für eine Städterund'. Und bevor die Kehlen werden trocken, don mer zum Abschluss no i'd Wirtschaft hocken. Ä Fasnetschorle dert zum Schluss, als Prosit uff de neie Bus."