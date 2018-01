Donaueschingen Ausgezeichnete Bedingungen bei Kursen des Ski-Clubs Baar

Junge Skizwerge und Skilehrer haben viel Spaß im Schnee

In den Weihnachtsferien konnten bei sehr guten Schneeverhältnissen alle geplanten Skikurse des Ski-Clubs Baar in verschiedenen Alters- und Leistungsgruppen durchgeführt werden. Besonders die ganz kleinen Skifahrer machten bereits nach wenigen Stunden große Fortschritte im Umgang mit den Skiern. Nach einem kleinen Abschlussrennen nahmen alle Teilnehmer eine Urkunde mit Gruppenfoto in Empfang. An den strahlenden Gesichtern ist zu sehen, dass es dem Lehrteam und den Ski-Zwergen großen Spaß gemacht hat. Bild: Verein