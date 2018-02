Donaueschingen Aufregung durch Glatteis-Piste auf dem Wochenmarkt

Ein eisglatter Alter Festhallenplatz und ein Rettungswagen-Einsatz kurz vor sieben sorgten gestern Morgen auf dem Wochenmarkt für Aufregung und Gesprächsstoff.

"Es war unzumutbar. Nichts geräumt und spiegelglatt. Wir mussten erst den Splitt aus der bereit gestellten Kiste holen, damit wir unseren Marktstand per Muskelkraft an seinen Platz bewegen konnte", meinte Gemüsehändler Matt, neben dessen Stand die Frau gestürzt war. Blumenhändler Heinrich Hänsler weigerte sich gar, Standgebühren zu zahlen. "Die Verwaltung des Marktes funktioniert einwandfrei, beim Schneeräumen ist sie aber ein schlechtes Vorbild", meinte er, zumal der Platz wiederholt in schlechtem Zustand gewesen sei, was auch andere Händler bestätigen. Dem widerspricht Stadtsprecherin Beatrix Grüninger: "Zwei Mitarbeiter haben am Donnerstagnachmittag auf dem Wochenmarkt den Winterdienst erledigt. Die asphaltierten Bereiche in der Hermann-Fischer-Allee und die befestigten Gehwege um den Pavillon konnten komplett schneefrei geräumt werden. Der wassergebundene Splittbereich auf dem Platz konnte aufgrund des unbefestigten Untergrunds und mangels Masse bei nur zwei bis vier Zentimeter Schnee leider nicht schneefrei geräumt werden. Deshalb wurde dieser Bereich mit Splitt abgestreut. Um sieben Uhr waren sie am Freitag erneut vor Ort und haben den gesplitteten Bereich noch einmal mit Splitt und Salz bestreut. Die Stadt bedauert es sehr, dass ein Marktbesucher zu Schaden gekommen ist und wünscht gute Besserung."