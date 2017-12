Donaueschingen Anwalt nicht erreichbar: Falsches Häkchen sorgt für viel Ärger

Was Kai Georg mit der Telekom erlebt hat, kann man kaum glauben. Seine Kanzlei war eine Woche komplett abgeschnitten.

Es kann sich in barer Münze ausbezahlen, seinen Telekommunikationsanbieter zu wechseln. Es kann aber auch noch etwas anderes kosten, obwohl die Werbung das Gegenteil verspricht: Nerven – weil technische Probleme beim Wechsel auftauchen, die Leitungen tot sind und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Call-Centern – freundlich formuliert – überfordert sind. Frust satt neuer High-Tech-Verbindung. Doch man muss sich nicht unbedingt für einen neuen Telefon- und Internetdienstleister entscheiden, um wie das HB-Männchen in die Luft zu gehen. Es reicht schon aus, mit dem bestehenden Anschluss umziehen zu wollen. Diese leidige und sogar geschäftsschädigende Erfahrung hat der Donaueschinger Anwalt Kai Georg gemacht.

Der 44-Jährige plant, mit seiner Kanzlei von der Josefstraße an die Wasserstraße umziehen. Seit rund zehn Jahren ist der aus dem Hessischen stammende Jurist Kunde bei der Telekom, bisher sei die Zusammenarbeit reibungslos verlaufen, Wechselgedanken waren ihm fremd.

Am 30. November hat Georg die Telekom per Telefon über die Änderung der Kanzleianschrift informiert. Ab dem 2. Januar 2018, so sein Anliegen, möchte er an der neuen Adresse erreichbar sein: per Telefon, per E-Mail und per Fax. Natürlich wollte er bis dahin am jetzigen Kanzlei-Standort mit seinen Klienten elektronisch und telefonisch in Kontakt bleiben können. Sein Wunsch wurde ihm auch bestätigt und Georg sah sich in seinem Entschluss bestätigt, die Telekom frühzeitig und nicht auf den letzten Drücker informiert zu haben. Denn vor dem Jahreswechsel sei bei der Telekom, so wie bei ihm auch, vielleicht besonders viel los. Doch der Plan ging nicht auf.

Als der unter anderem auf Erb-, Arbeits- und Mietrecht spezialisierte Volljurist zwei Tage später, einem Samstag, sein Büro betrat und den wild blinkenden Rooter sah, schwante ihm Böses. Und tatsächlich: Telefon, Fax und E-Mail funktionierten nicht. Manchmal hilft ja ein einfacher Trick, dachte Georg: Also Rooter ausstecken und wieder einstecken. Kein Erfolg. Dann versuchte er, sich mit dem Handy selbst im Büro anzurufen, worauf sich eine freundliche Frauenstimme meldete: "Diese Nummer ist uns nicht bekannt." Es folgte ein 50-minütiges Gespräch mit der Störungsstelle der Telekom. Eine Frau habe als erstes nachgefragt, ob Georg vielleicht seine Telekom-Rechnung nicht bezahlt hatte. Was aber nicht der Fall war. Der vierte Gesprächspartner wusste schließlich, was passiert war. Georg wurde zum 1. Dezember an seiner noch aktuellen Adresse ab- und an der neuen angemeldet. "Der Telekom-Mitarbeiter hat zugegeben, dass sein Unternehmen an allem Schuld ist und wies mich sogar darauf hin, dass man die Telekom in Regress nehmen kann", erzählt der Donaueschinger. Seine Frage, ob sich Anrufe nicht auf sein Handy umleiten ließen, sei verneint worden. Und den Anschluss einfach wieder freischalten? "Da wurde mir gesagt, das sei technisch nicht möglich", so der Anwalt Kai Georg.

Bei Telefon und E-Mail leuchtet auch Nichtjuristen deren Wichtigkeit ein. Aber wer braucht heutzutage noch ein Fax? Anwälte. Georg klärt auf: Um Fristen zu wahren und um Schriftsätze mit dem Faxprotokoll nachweisen zu können. Gerade bei der Zusammenarbeit mit Gerichten und bei Deckungszusagen in Versicherungsfällen sei das Faxgerät unabdingbar.

Als auch zwei Tage später alle Leitungen tot blieben, setzte der Anwalt ein Regressschreiben auf. Ein Antwortschreiben ist mittlerweile eingegangen, die Telekom bietet eine Gutschrift von 100 Euro aus Kulanz an. Ist das nun lächerlich oder schon unverschämt? Da hat jemand allen Grund zu klagen.

Eine Woche später und nach vielen Telefonaten mit der Telekom ein Lichtblick. E-Mail und Telefon gehen seit dem 8. Dezember wieder. Das Telefon aber nur dann, wenn das Faxgerät ausgeschaltet ist. Und es funktioniert auch nur ein Telefonanschluss, nicht wie früher zwei, da konnten Anwalt und Sekretärin gleichzeitig telefonieren und kam ein weiterer Anruf rein, konnte der Anrufer sein Anliegen auf Band sprechen.

Kai Georg sehnt den Umzugstermin herbei...

Das sagt die Telekom

Nadin Lorenz, Chefin vom Donaueschinger Telekom-Shop, kennt den Vorgang. Da habe ein Mitarbeiter der Hotline einfach nicht aufgepasst und ein Häkchen verkehrt gesetzt. Sie rät deshalb, Ummeldungen nie telefonisch oder online zu erledigen, sondern dafür immer einen Telekom-Shop aufzusuchen – denn da seien die Mitarbeiter besser geschult als in den Service-Centern und die Gefahr, sich zu vertippen, sei auch nicht gegeben. Und weshalb ließ die Wiederanmeldung eine Woche auf sich warten, das Abmelden ging doch auch ganz schnell? Das liege daran, dass zur Anmeldung ein Techniker kommen muss, es sei ein manueller Vorgang. Und das könne im ungünstigsten Fall auch Mal ein paar Tage dauern. Gerade im Winter, wenn erkältungsbedingt Mitarbeiter fehlten.

Da Georg aus Versehen abgemeldet wurde, sei er bei der Telekom nicht mehr im System aufgetaucht, er musste als Kunde komplett neu angelegt werden. Auch das könne ein paar Tage dauern, so Lorenz. Das sei auch der Grund dafür, dass Anrufe nicht auf sein Handy umgelegt werden konnten. Die Erklärungen mögen einleuchten, sie machen den vielen Ärger aber nicht vergessen. Kai Georg befindet sich in großer Gesellschaft: Im vergangenen Jahr hat die Bundesnetzagentur rund 129 000 Beschwerden von Telefon- und/oder Internetkunden bekommen.