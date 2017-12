Donaueschingen Anna Kraus hat ein Leben lang nie den Mut verloren

Anna Kraus sitzt seit dem 16. Lebensjahr nach einem schweren Verkehrsunfall im Rollstuhl. Doch sie hat ihr fröhliches Wesen bewahrt.

Ein beschwerliches Leben liegt hinter Anna Kraus. Sie ist seit ihrem 16. Lebensjahr behindert. Querschnittsgelähmt nach einem Unfall mit einem Lastwagen. Anna Kraus wurde 1937 in Russland geboren. Sie ist in der Region Saratov, einer Stadt an der Wolga, groß geworden. In einer Familie, die zur Gemeinschaft der „Wolgadeutschen“ gehörte. Vor kurzem feierte sie ihren 80. Geburtstag in Donaueschingen. Das Pflegeheim Sankt Michael ist seit Mai ihr neues Zuhause.

Als Schulkind saß sie zusammen mit anderen Kindern auf der Pritsche eines Lastwagens. Auf dem Heimweg von der Schule kippte der Laster um und begrub die Kinder unter sich. Anna Kraus überlebte das Unglück mit einer gebrochenen Wirbelsäule, gerade mal 16 Jahre alt. „Warum ich?“ fragt sie sich immer wieder. Ihre Schulfreunde haben sie im Krankenhaus besucht, „aber sie sind dann auch wieder gegangen und ich habe so vieles nicht machen können“, sagt sie traurig. "Ich habe oft geweint, aber so, dass es niemand bemerkt hat.“

Trotzdem hat Anna ihr Leben irgendwie gemeistert. Sie hat sich bis heute ein fröhliches Wesen bewahrt. „Ich konnte nur schwer mit der Behinderung umgehen, aber es musste wohl so sein“, sagt sie, „ich freue mich doch, dass ich lebe und jetzt das Weihnachtsfest kommt. In Sankt Michael „besucht mich meine Nichte mit den drei Töchtern.“ Die Vergangenheit an der Wolga ist heute allerdings verblasst. 1937 geboren, wuchs Anna Kraus im Kreis ihrer Familie auf. Aber schon 1941, als sie gerade vier Jahre alt war, wurde die Familie nach Sibirien umgesiedelt. Arbeit gab es für die Männer in den Kohleschächten, es herrschte große Kälte, lange Winter von Oktober bis Mai und ein kurzer Sommer von gerade mal drei Monaten.

Der Vater starb 1943, die Mutter musste die vier Kinder allein durchbringen. Anna ging zur Schule, wuchs mit russischen Kindern auf. Den Wunsch, Lehrerin zu werden, konnte sie wegen der Lähmung nicht umsetzen.

Also lernte sie das Schneider-Handwerk und konnte so Zuhause arbeiten. Leute brachten ihr Stoffe, aus denen sie Kleidungsstücke nähte. 18 Jahre lebte die Familie in Sibirien. Aber 1959 stand eine erneute Umsiedlung an. Vom eisigen Sibirien ging es ins heiße Kirgistan: Eine Republik weit im fernen Osten der Sowjetunion, die an China und Kasachstan grenzt. Hier sind 45 Grad Hitze im Sommer keine Seltenheit, im Winter fallen die Temperaturen auf minus 20 Grad Celsius. Kinder und Jugendliche mussten auf den Feldern arbeiten, einzige Abwechslung war ein Dorffest, Kino und Film waren eher seltene Vergnügen. Aber immerhin: Anna Kraus konnte jetzt auf einer Nähmaschine mit Pedal aus der DDR nähen. 1995 kam die Familie, die Mutter, sie selbst und Annas Schwester, nach Deutschland. Zunächst nach Blumberg und dann Donaueschingen. Die Mutter starb 2002, die Schwester dieses Jahr. Anna Kraus lebt gerne in Sankt Michael: „Ich bin sehr zufrieden, dass ich jetzt in Deutschland bin.“ Weihnachten spielte bei der Familie in Russland keine große Rolle. Anna Kraus ist evangelisch und erzählt, dass damals am 25. Dezember ein wenig gefeiert wurde. „Die Oma hat mit uns gesungen und etwas vorgelesen, uns von Jesus erzählt“, erinnert sich die 80-Jährige. Es gab keinen Weihnachtsbaum. Es gab Selbstgebackenes und vielleicht Spielzeug.

„Ich habe in meinem Leben vieles verpasst“, räumt Anna Kraus ein, „aber das alles darf man nicht zeigen."