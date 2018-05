Donaueschingen Alte Liebe rostet doch: Der Donaueschinger Heinz Günter Baumann und sein Oldtimer-Käfer

Weshalb sich der pensionierte Bundesbahnamtmann nicht von seinem allerersten Auto trennen mag.

Was verbindet Ministerpräsident Winfried Kretschmann und den Donaueschinger Heinz Günter Baumann? Beide haben ihre Karriere als Autofahrer wie so viele ihrer Generation hinter dem Lenkrad eines VW Käfer begonnen. Doch während der baden-württembergische Obergrüne ein Standardmodell mit nicht synchronisiertem ersten Gang besaß und deshalb Zwischengas beim Schalten geben musste, hatte sich Baumann für das 1200er-Exportmodell entschieden, bei dem alle Gänge synchronisiert sind. Und Baumann besitzt anders als Kretschmann seinen Käfer mit Faltdach immer noch.

Er wird ihn auch nicht hergeben – denn zu viele Erinnerungen verbindet der heute 75-Jährige mit seinem ersten Auto, das er im November 1961 als Vorführwagen für 4700 D-Mark bei VW Kraus in Villingen (heute Schneider) gekauft hat. Baumann war damals noch bei der Deutschen Bahn in Ausbildung und kann sich gut daran erinnern, wie stolz er war, den Kaufpreis bar bezahlen zu können. "Meine Freunde und Bekannten hatten damals maximal ein Moped", erzählt der pensionierte Bundesbahnamtmann.

Bei Baumanns Käfer handelt es sich nicht um ein auf Hochglanz poliertes Museumsmodell, sondern um einen Klassiker mit Patina und Gebrauchsspuren – inklusive Schweißnähten an der Karosserie, Flugrost an den Stoßstangen und stumpf gewordenem Lack. Der Käfer wird nach wie vor bewegt, aber nicht im Winter und meist auf Kurzstrecken. Die weiteste Fahrt, so Baumann, sei nach Heidelberg gegangen. Das Cockpit des 34 PS starken Oldtimers ist aus heutiger Sicht sehr spartanisch eingerichtet: ein großes Rundinstrument zeigt das Tempo an, ein weiteres den Tankinhalt. Der Hebel links am Lenkrad ist zum Blinken da und dann gibt es noch drei Knöpfe: einen für den Scheibenwischer, einen für das Licht und einen für die Warnblinkanlage. Neben der Handbremse befindet sich ein Handdrehrad. Damit wird die Heizung betätigt, die aber ein Schwachpunkt des Autos sei, sagt Baumann.

Der Käfer sticht auch deshalb ins Auge, weil er ein DS-Kennzeichen hat und und so an längst vergangene Landkreis-Zeiten erinnert. Nummernschilder mit den Anfangsbuchstaben DS findet man ansonsten nur noch an ein paar Anhängern und Traktoren. Wer ganz genau hinguckt, entdeckt sogar den Zulassungsstempel Landkreis Donaueschingen. Dabei dürfte es sich um eine einmalige Rarität handeln, denn Baumann hat seine Relikt aus der Zeit des Wiederaufbaus nie abgemeldet. Hätte er den Käfer vorübergehend einmal stillgelegt, dann wäre heute der Zulassungsstempel des Schwarzwald-Baar-Kreises auf dem Kennzeichen zu finden. Für einen Donaueschinger Patrioten kommt das aber nicht infrage. Deshalb hat Baumann auch noch kein H (Oldtimer)-Nummernschild beantragt. Das käme ihn bei der Versicherung zwar um einige hundert Euro günstiger, doch auch dann müsste er ein neues Nummernschild prägen lassen, das nicht mehr an die Donaueschinger Landkreis-Herrlichkeit erinnert.

Der historische Käfer ist auch ein Kontaktbringer. Wo Baumann mit seinem Gefährt auftaucht, wird er in ein Gespräch verwickelt, das meistens mit den Worten "so einen bin ich früher auch mal gefahren" anfängt. Es sind aber nicht nur ältere Semester, die dem Käfer huldigen. Baumann erzählt, wie neulich ein Bub auf einem Supermarkt-Parkplatz zu seinem VW gerannt kam, um diesen ganz genau anzuschauen, der Vater habe kaum Schritt halten können. An ein Fenster im Heck hat Baumann ein großes Papier mit der Modellgeschichte des Käfers geklebt. So können sich Oldtimer-Freunde über ein Fahrzeug einlesen, das zum Synonym für das deutsche Wirtschaftswunder geworden ist. Ach ja: Bauman hat auch die umhäkelte Toilettenrolle aufgehoben, die früher die Heckablagen von vielen Autos neben einem Wackeldackel zierte. Das Erinnerungsstück bewahrt er heute aber in der Garage und nicht mehr im Auto auf. Alles hat seine Zeit.

