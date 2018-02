Donaueschingen Allmendshofener Narrengericht begnadigt die beiden Michas

Die Bürgermeister Michael Kollmeier und Micha Bächle kommen vor dem Allmendshofener Narrengericht mit einem milden Urteil davon

Was ein neuerliches Spectaculum an der Juniperus Quelle zu "Almishofen": Die beiden Michas – einmal Bächle und Kollmeier – ihres Zeichens Bürgermeister von Bräunlingen beziehungsweise Hüfingen standen vor dem Ortsrichter Dedelius (Wolfgang Gut) und mussten sich die Anklageschrift verlesen lassen: "Zu viele Ehrenämter neben der Bürgermeisterei – da bleibt wohl manches Bürgeranliegen auf der Strecke."

Fürsprecher Joseph Victor von Scheffel (Bernd Wild) bekam Unterstützung, zumindest was Michael Kollmeier betraf. Ein Hüfinger Bürger (Norbert Boos) meldete sich aus dem erschienenen Auditorium und sang ein wahres Loblied auf Kollmeier. " Den Bräunlinger könnt ihr behalten", so sein Schlusssatz unter großem Gelächter der Besucher. Doch auch den wollten die Allmendshofener Hans Heini am Ende nicht verurteilen und ließen bei Beiden Gnade vor Recht walten. Sie wurden unter der obligatorischen Voraussetzung begnadigt, einiges an Bier und Wein für die Hans Heini Narro bei der anschließenden Freier im Grünen Baum zu übernehmen.

Bei der Taufe der Neumitglieder wurden Jonas Schorpp als neuer Ritter und Caroline Mick als siebtes Burgfräulein (beide aus Grüningen) bei den Hans Heini begrüßt.