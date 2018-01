Donaueschingen Agrartag in den Donauhallen: Landwirte sollen flexibler werden

Der achte Agrartag lockt Hunderte in die Donauhallen. Die informative Ausstellung mit über 30 Teilnehmern bietet auch qualitativ eine hochwertige Podiumsdiskussion und Vorträge.

Welches Getreide pflanze ich an? Auf welche Tiere lege ich mich fest? Aber auch: Wie geht es mit dem umstrittenen Unkrautbekämpfungsmittel Glyphosat weiter? Was muss ich bei einer Hofübergabe beachten? Was fordert die neue Dünge-Verordnung? Diese Fragen und noch vieles mehr beschäftigen die Landwirte – und beim gut besuchten Agrartag in Donaueschingen gab es darauf Antworten, wenn es auch für alle Probleme kein Patentrezept gibt.

Nach der Begrüßung durch BLHV-Kreisgeschäftsführer Klaus Grieshaber mit Grußworten von Landrat Sven Hinterseh, der versicherte, dass der Kreis an der Seite der Landwirtschaft stehe, Gastgeber Oberbürgermeister Erik Pauly, der Abgeordneten Thorsten Frei (CDU), Marcel Klinge (FDP) und Martina Braun (Grüne), die den Landwirten unisono ihre Unterstützung zusagten, ging es direkt über zu einer interessanten und lebhaften Diskussion zum Thema Agrarvermarktung. Auf dem Podium stellten sich Andreas Pöschel, Geschäftsführer des Schwarzwaldhofs aus Blumberg, Franz Utz, ZG-Geschäftsbereichsleiter Vermarktung und Schwarzwaldmilch-Geschäftsführer Andreas Schneider aus Freiburg den Fragen von Moderator Martin Armbruster (BLHV) sowie den zahlreichen Landwirten.

Einig waren sich die Experten, dass 2017 zwar ein gutes Jahr war. Vor allem auf dem Milchmarkt gingen die Verbraucherpreise nach oben und davon profitierten auch die Landwirte. Utz machte jedoch deutlich, wie abhängig auch die "kleinen" Landwirte vom Weltmarkt seien. Schon die Ankündigung, dass in Russland mit einer Getreide-Rekordernte zu rechnen sei, lasse die Preise purzeln. Bio- und auch andere Nischenprodukte mit den Prädikaten regional, frisch und gesund seien in allen drei Bereichen weiter auf dem Vormarsch – und genau darin sehen die Experten die Chancen für die Landwirte, wenn sie flexibel seien.

Während im Strawinsky Saal die Vorträge liefen, informierten sich die Landwirte bei den 30 Ausstellern im Bartók-Saal über verschiedene Themen.