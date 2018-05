Donaueschingen Adolf Bausch ist Herr der Gärten: Fachberater brauchen vielfältiges Wissen

Der 77-jährige Adolf Bausch ist Fach- und Bezirksberater für Gartenfragen in der Kleingartenanlage im Haberfeld. Er muss auf einen großen Wissensfundus zurückgreifen und sorgt für Ausgewogenheit im Garten

Tagetes, Beinwell, Nachtkerze und Ismene – Was für Fachfremde wie Kauderwelsch klingt, ist für Adolf Bausch Harmonie und Hobby. Es handelt sich dabei um Bezeichnungen für Pflanzen, die Bausch in seiner Gartenparzelle hegt und pflegt. Der 77-Jährige ist Fach- und Bezirksberater für Gartenfragen, hat in der Kleingartenanlage im Haberfeld einen Bereich, um den er und seine Frau sich kümmern. Als Facheberater ist er für die Mitglieder der Anlage Ratgeber und Ansprechpartner bei allen Fragen rund um das gepflegte Grün. Was ein Fachberater dabei wissen muss, ist eine ganze Menge, wie Bausch bei einem Rundgang durch seinen Garten erklärt.

Der ist übrigens nicht nur eine einfache Parzelle in der Anlage, sondern ein Schaugarten. Den wird er am Sonntag, 10. Juni, interessierten Besuchern zeigen. Dann ist Tag des Gartens und Bausch gibt Führungen für "Nicht-Gärtner", wie er sagt. Das Interesse ist groß. Es sind etwa vier bis fünf Führungen am Tag, etwa 200 Besucher werden erwartet.

"Ein Fachberater wird etwa bei der Wertermittlung einer Laube mit herangezogen", sagt Bausch und streift mit dem Finger über einen dicken Hefter voller Unterlagen. "Das muss er dabei im Kopf abrufbereit haben", erklärt er. Will ein Pächter der Kleingartenanlage seine Parzelle abgeben, wird von den Fachberatern ein entsprechender Wert ermittelt, die Vorstandschaft des Vereins entscheidet über den Nachfolger. "24 Quadratmeter überbaute Fläche sind erlaubt, Gewächshäuser werden nicht berücksichtigt", sagt Bausch. Maßgebend für die Beurteilung seien das Bundes- und das Landesgartengesetz, dazu die Gartenordnung der Anlage und die entsprechende Satzung der Stadt.

Das Interesse, trotz der Anforderungen Fachberater zu werden, ist dennoch groß. Im letzten Prüfungskurs konnte der Bezirksvorsitzende 22 neue Berater beglückwünschen. Die Anlage im Haberfeld kommt mit 77 Parzellen auf neun Berater. "Ich warte allerdings meistens darauf, dass mich die Leute ansprechen und um Rat fragen. Es sei denn, mir sticht irgendwas direkt ins Auge", sagt Bausch. Er wolle sich in der Anlage nicht wie die Polizei aufführen.

Es lohnt sich dennoch, seinen Rat zu suchen: Unter seinen Himbeersträuchern hat er Heu als Mulch ausgelegt. In einem anderen Garten versucht es jemand mit Rindenmulch. Da warnt Bausch: "Da wird Stickstoff entzogen, es entsteht Gerbsäure. In ein paar Wochen werden die Himbeeren zurückgehen. Das sind jedoch Neugärtner, sie lernen noch." Damit muss sich ein Fachberater auskennen. Er muss wissen, was angepflanzt werden darf: Nichts darf vier Meter übersteigen, Nadelhölzer sind nicht erlaubt, außer die Eibe. Warum? "Die kann als einzige zurückgeschnitten werden", erklärt er.

Wie die Fläche der Parzelle genutzt wird, ist streng geregelt: 17 Prozent für Gemüse, ein Teil für Obst, etwa ein Drittel für die Freizeit. Wer nur eine Fläche zum Grillen sucht, der ist hier verkehrt. Verpflichtend ist es auch, einen Komposthaufen zu haben. Dahinter steckt ein Harmonie-Verständnis, dass sich durch das ganze Konzept zu ziehen scheint: "Im Garten gibt es keinen Abfall. Alles was genommen wird, kommt auch wieder zurück", so Bausch. Hilfsmittel, die gebraucht werden, entstehen hier: Aus Beinwell wird Jauche als Pflanzenhilfsmittel hergestellt, Bienenfreund holt zwischen Himbeeren die Nährstoffe aus dem tieferen Boden nach oben, eingelegte Baldrian-Blüten helfen gegen Mehltau.

Zum Garten gehören nicht nur die Pflanzen, sondern auch Kleinstlebewesen, Vögel, Eichhörnchen. Dafür hat Bausch Futterstellen und pflanzt passend: "Holunder zieht Insekten an, ist daher sehr gut für Vögel, die sich darüber freuen", so Bausch, der sich auch um die Kooperation mit der Erich-Kästner-Schule kümmert. Die hat einen Bereich zu Unterrichtszwecken. Dort gibt es Schüler-Beete, einen Kräutergarten, Bienenkästen. Wenn Natur im Alltag verschwindet, muss sie gezeigt werden.

Fachberater

Sie helfen mit ihrem Wissen den Hobby-Gärtnern in den Anlagen weiter. Sie benötigen Wissen in Obst- und Gemüsebau, Zierstauden, Rasen, Rosen und Ziergehölze. Dazu kommen Themen wie Bodenkunde, Düngung, Botanik,Pflanzenphysiologie sowie Pflanzenstärkung und -schutz. Die Berater sind zudem in ein Informationsnetz der jeweiligen Bezirksgruppe und des Landesverbandes der Gartenfreunde in Stuttgart eingebunden. (guy)