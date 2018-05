vor 1 Stunde SK Donaueschingen 5000 Euro Schaden auf der Hermann-Fischer-Allee: Abknickende Vorfahrtsstraße wird 75-jährigem Mercedesfahrer in Donaueschingen zum Verhängnis

Diese Verkehrssituation am Ende der Käferstraße hat aber auch in sich: Dieses Mal touchierten sich am Dienstagnachmittag eine Fahrerin eines VW Touran und der Fahrer einer Mercedes-E-Klasse. Zum Glück wurde niemand verletzt.