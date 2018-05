vor 2 Stunden SK Donaueschingen 18-Jähriger Golf-Fahrer übersieht in Pfohren einen vorfahrtsberechtigten Hyuandai-Fahrer: 11 000 Euro Sachschaden

Unfall am Dienstagabend an der Einmündung der Straße "Am Sportplatz" in die Hüfinger Straße: Die Beteiligten blieben unverletzt, aber die Autos mussten abgeschleppt werden.