Dauchingen Voller Erfolg: Narrenzunft Dauchingen feiert ihr Straßenfest

Der Zunftmeister Volker Ositschan zeigt sich zufrieden: Das Fest in Dauchingen ist gut besucht.

Die Narrenzunft Dauchingen ist zufrieden. Ihr Sommerfest war trotz des Wetters ein Erfolg. Da habe man doch etwas Glück gehabt, erzählt Zunftmeister Volker Ositschan und berichtet von einem sehr guten Samstagabend. "Die Leute sind einfach hocken geblieben, auch wenn die Temperaturen nicht gerade einer lauen Sommernacht entsprachen", sagt er.



Und auf den Frühschoppen mit anschließendem Mittagessen können sich die Mitglieder der Narrenzunft seit jeher verlassen. Dafür sorgen schon die leckeren Speisen und frischen Salate, die sehr beliebt sind. Weiterer Garant für ein volles Haus beziehungsweise eine volle Straße waren die Saustall-Musikanten unter der Leitung von Alexander Förg. Die aktuell zwölf Blechbläser und ein Schlagzeuger stehen für erfrischende Blasmusik aus dem Notenbuch böhmisch-mährischer Komponisten und diese Musik kommt in jedem Festzelt oder wie hier in Dauchingen auf offener Straße bestens an.



Die Musiker, die aus Dauchingen und Nachbargemeinden stammen, und die sich noch vor ein paar Jahren immer nur in lockerer Formation getroffen haben, sind inzwischen eine gefragte Formation. In diesem Jahr habe man bereits sechs Auftritte hinter sich gebracht, erzählt Bandleader Förg und es werden sicher noch ein paar folgen.

Dauchingen konnte also ein rundum gelungenes Straßenfest feiern.