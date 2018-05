Dauchingen Oldtimer-Spektakel auf der Ortsdurchfahrt

Für Abwechslung im alltäglichen Straßenverkehr sorgten die Fahrer und Fahrerinnen der Oldtimer-Tour am Samstag in Dauchingen. Dabei gab es eine überraschende Streckenänderung.

In der Deißlinger Straße hatten es sich die Anwohner auf Gartenstühlen vor ihren Häusern bequem gemacht. Aufgrund der Sperrung der Landstraße in Richtung Weigheim war die Route jedoch geändert worden. So kamen die Anwohner der Vorderen und der Schwenninger Straße in den Genuss, die alten Porsche, BMW, Audi, VW und Triumph zu bestaunen. Gestartet wurde die „Süd-West Classics“ in Balingen und führte durch verschieden Landkreise.