Dauchingen Mit der Taschenlampe: Frau schlägt zwei Einbrecher in die Flucht

Die beiden Männer versuchten eine Terrassentür aufzuhebeln. Eine Frau, die Geräusche wahrnahm, schlug die beiden am Dienstag gegen 20 Uhr in die Flucht.

In der Eichenstraße in Dauchingen hat eine Anwohnerin am Dienstagabend zwei Einbrecher in die Flucht geschlagen. Die Frau nahm gegen 20 Uhr ungewöhnliche Geräusche am Nachbarhaus wahr.

Bei der Nachschau leuchtete die Frau mit einer Taschenlampe auf den rückwärtigen Terrassenbereich am benachbarten Haus. Die beiden Männer, die sich zu diesem Zeitpunkt auf der Terrasse aufhielten, sprangen über ein Geländer und ergriffen sofort die Flucht.

Die Polizei stellte bei den ersten Ermittlungen massive Hebelspuren an der Terrassentür fest. Die beiden Einbrecher hatten die Tür noch nicht vollständig geöffnet. Der Sachschaden an der Tür wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei Rottweil unter der Rufnummer 0741/4770 entgegen.