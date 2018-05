Dauchingen Mehr als doppelt so teuer: Gemeinderat schreibt Straßensanierung erneut aus

Verwaltung verschiebt Arbeiten. Mehr als eine halbe Millionen hätte man bezahlen müssen.

Für notwendige Sanierungsarbeiten an Straßen und Feldwegen hat die Gemeinde Dauchingen 260 000 Euro im Haushalt eingestellt. Ein böses Erwachen gab es jetzt aber, als das Ausschreibungsergebnis der geplanten Arbeiten eine Auftragssumme von rund 526 000 Euro auswies.

Für diesen Betrag möchten Gemeinderat und Verwaltung den Auftrag nicht vergeben. Man entschied deshalb, die erste Ausschreibung aufzuheben und nun zwei neue Lose zu bilden. In einem ersten Los sollen die Arbeiten in der Zinkenstraße inklusive Erneuerung der Wasserleitung ausgeschrieben werden. Sie sollen in jedem Fall noch in diesem Jahr erfolgen.

In einem zweiten Los werden Arbeiten wie die außerörtliche Sanierung der Fahrbahndecke in der Haaggasse mit teilweiser Verbreiterung durch Rasengittersteine, die Sanierung von sieben defekten Hydranten sowie die Sanierung des gesamten Vorplatzes des Feuerwehrgebäudes und weitere punktuelle Straßensanierungen neu ausgeschrieben. Diesmal allerdings soll im zweiten Los ein deutlich längerer Ausschreibungszeitraum bis Ende 2019 aufgenommen werden. Damit hätten die Bauunternehmen bei der Ausführung des Auftrags deutlich mehr Flexibilität. Man hofft, dass die Teilnahme an der Ausschreibung so deutlich attraktiver wird.

Von fünf Unternehmen wurden die Ausschreibungsunterlegen im Februar angefordert. Ein Angebot abgegeben hat allerdings nur eine Firma. Grund dafür seien vermutlich die vielen zeitaufwendigen Kleinarbeiten, vermutet das Büro der beauftragten BIT Ingenieure. Die fehlende Konkurrenzsituation habe die Angebotssumme dann explodieren lassen, erfuhren die Gemeinderäte.

Zusammen mit der Sanierung der Zinkenstraße soll über diese Straße auch die Wasserversorgung des Baugebiets Nordwest IV erfolgen. Hierfür sind 80 000 Euro vorgesehen. Die Verlegung einer Wasserleitung mit einer größeren Dimension in der Zinkenstraße mache Sinn, weil so eine leistungsfähige Ringversorgung entstehe, so Gerhard Stier vom Bauamt der Gemeinde.