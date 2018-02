Dauchingen Kunterbunte Fasnet bei den Dauchinger Fußballern

Volles Haus bei der Saalfastnacht des FC Dauchingen: Die Kostümvielfalt auf der Bühne und eine klasse Show begeistern die Gäste.

Dauchingen (in) Mit einer bunten Show, herrlichen Kostümen und einer unübertroffenen Choreographie vor toller Kulisse machten die Tänzerinnen und Tänzer des FC Dauchingen bei ihrer Saalfastnacht auf sich aufmerksam. Vor einem ausverkauften Saal in der Dauchinger Festhalle ging es auf der Bühne fetzig zu.

Ob die Rumpelfüßler, angeleitet von Simone König, oder die quirlig-bunten Harlekins, die es in der Kiste rappeln ließen, oder die FC Damen nach ihrem Motto: "Dance for Fun" – die Bühne lebte. Als Tittycats zeigten die jungen FC Damen, dass sie neben Fußballspielen gekonnt das Tanzbein schwingen können und brachten so den Rock 'n' Roll der 50er und 60er Jahre auf die Tanzfläche. Prinzen und Prinzessinnen, Froschkönige, lustige Clowns, aber auch Fabelwesen wie die Medusa waren vor Ort, um sich beim FC auf die Dauchinger Fastnacht einzustimmen. Und der FC hatte auch in diesem Jahr keine Kosten und Mühen gescheut, um selbst Vertreter des FBI aus Los Angeles einfliegen lassen. "Robelix und Asterix" zogen, begleitet von einem großen Heer des römischen Reiches, in das Reich der Pharaonen, um Kleopatra ihre Aufwartung zu machen.

Eine superbunte, in ihrer Echtheit nicht zu übertreffende Kostümwahl vor schöner Kulisse hatte sich Simone König für ihre Rumpelfüßler ausgedacht. Gastgruppen entführten anschließend das närrische Volk nach Paris in die Stadt an der Seine und brachten von dort stumme Liebesgrüße mit. Ganz nach Kosaken-Art ließen die Ladykracher aus Hochemmingen mit Russian Dance die Stadt an der Wolga hochleben. Bereits zum dritten Mal dabei und immer willkommen sind die Girls der Tanzgarde Brigachtal und die jungen Tänzerinnen der Burning Steps aus Niedereschach sowie die Dream Dancers von Ellis Tanzraum aus Schwenningen, sie rundeten die Tanzvorführungen ab. Als Gruselkabinet brachten die Spielerinnen und Spieler des Schwenninger Fanfarenzugs mit ihrem Tambour Volker Beier den Saal zum Kochen und die Dauchinger Teufel wie auch die Neckartäle Waldhexen struhlten ebenfalls herum.