Dauchingen In Dauchingen bleibt niemand für sich allein

In Dauchingen bleibt niemand für sich allein

Der Dauchinger Bürgerverein wird von einer breiten Basis getragen, aktuell zählt er 352 Mitglieder und viele aktive Helfer.

Dauchingen (in) Ein wenig hat man das Musketier-Gefühl, wenn man den Bürgerverein in Dauchingen betrachtet. Denn dort heißt es immer wieder: "Einer für alle – alle für einen". So jedenfalls präsentierte sich der Verein, dessen Gründung sich im November 2018 zum zehnten Mal jährt, bei seiner Hauptversammlung.

Der Verein ist auf vielen Feldern aktiv, wie Schriftführerin Sigrid Steiner berichtet. Unter dem Titel "Betreutes Wohnen zu Hause" vermitteln der Bürgerverein und der Sozialverein Alltagsbegleiter und ermöglichen es vielen Senioren, eine eigenständige Lebensführung daheim. Insgesamt 29 Personen konnte man 2017 so betreuen. Eine kleine Erfolgsgeschichte sei auch der behindertengerechte Kleinbus, der seit 2013 eingesetzt wird. Bei gemeinsamen Einkaufsfahrten, Arztbesuchen und Behördengängen leiste dieses Angebot wertvolle Hilfe. Ohne die ehrenamtlichen Fahrer wäre dieser Service aber nicht möglich, so die Schriftführerin. Viele weitere Hilfen und Dienstleistungen stehen auf der Agenda des Bürgervereins. Die Betreuung der Streuobstwiese, das Internetcafe oder regelmäßige Sprechstunden im "Löwen" sind Zeugnisse dieses Miteinander-Füreinander.

Ein positives Bild zeichnete auch Kassierer Hermann Schmutte, der von einer guten Kassenlage und ausreichenden Rücklagen berichten konnte. Er habe von einem Bürger, der nicht genannt werden möchte, die bisher größte Einzelspende in Höhe von 1000 Euro erhalten. Bei den Wahlen gab es keine Überraschungen. Bestätigt für zwei Jahre wurden der Vorsitzende Wilfried Keller, Kassierer Hermann Schmutte und Gerd Lamers als Beisitzer.

Ein wenig kontrovers diskutiert wurde der Antrag auf Änderung der Satzung, den der Vorsitzende Keller eingebracht hatte. Darin sollte der Vereinszweck um die Förderung von Bildung und Kultur erweitert werden. Günter Reinelt erschien diese Formulierung zu weit gefasst, denn Kultur sei ein breites Feld, so sein Einwand. Die Gemeinschaft segnete die Ergänzung ab unter dem Vorbehalt, dass dies vom Registergericht in Freiburg als zulässig angesehen wird.