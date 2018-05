Dauchingen Gemeinderat stimmt gegen Fahrradschutzstreifen in der Schwenninger Straße

Bei einer Befragung äußerten sich alle Anlieger ablehnend, weil unter anderem Parkplätze wegfallen könnten.

In der Schwenninger Straße in Dauchingen wird es keinen Fahrradschutzstreifen geben. Das beschloss der Gemeinderat am Montagabend.

Im Rahmen der Beratungen über die Einrichtung von Fahrradschutzstreifen in der Deißlinger Straße, der Niedereschacher Straße, der Villinger Straße und der Vordere Straße wurde aus der Mitte des Gemeinderates angeregt, auch in der Schwenninger Straße einen solchen Schutzstreifen einzurichten. Aufgrund der Lage des bestehenden Radweges und der leichten Steigung in der Schwenninger Straße wurde vorgeschlagen, den Schutzstreifen auf der östlichen Straßenseite anzulegen.

Die Gemeindeverwaltung bat daraufhin möglicherweise betroffene Anlieger um Stellungnahme. Von sieben angeschriebenen Gewerbebetrieben gingen drei Rückmeldungen im Rathaus ein. Sämtliche dieser Stellungnahmen äußerten sich ablehnend, so Hauptamtsleiter Andreas Krebs. Als Grund wurde insbesondere der Wegfall von Parkmöglichkeiten für Kunden und Lieferverkehr genannt. Seitens des Straßenverkehrsamtes wäre die Zustimmung möglich gewesen. Aufgrund der Bedenken der Anlieger verzichtet der Gemeinderat auf die Beantragung einer Genehmigung für den Schutzstreifen.

Gemeinderat Günter Klotz regte schließlich noch an, den Fahrradschutzstreifen in der Villinger Straße nun doch bis zum Ortsende oder zumindest bis zum Fahrbahnteiler weiterzuführen. Ansonsten ende der Schutzstreifen an einer Steigung, was für die Radfahrer problematisch sei. Über diesen Vorschlag wird der Gemeinderat, weil aktuell nicht in der Tagesordnung enthalten, später beraten.