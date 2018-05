Dauchingen Ganztagesbetreuung hält in Dauchingen ab Januar Einzug

Das Angebot an der Lindgren-Schule wird erweitert, auch im Kindergarten sind Änderungen vorgesehen.

Dauchingen – Es gibt viel zu tun in Dauchingen, wenn es um eine verlässliche Betreuung der Kindergartenkinder und der Schüler geht. Die Bedürfnisse ändern sich und die Kommune muss reagieren. Jetzt stellte der Dauchinger Gemeinderat die Weichen für neue Betreuungsangebote.

Zuvor hatte Bürgermeister Torben Dorn anhand der bisherigen Zahlen und der prognostizierten Entwicklung die Notwendigkeit neuer, erweiterter Betreuung dargestellt. Bereits in den vergangenen zwei Jahren waren die Kinderzahlen bei den unter Dreijährigen immer um ein Drittel höher gewesen, als man Betreuungsplätze vorweisen konnte. Für das jetzt auslaufende Jahr rechne man mit ähnlichen Zahlen, so Dorn. Also werden die bisher zur Verfügung stehenden 20 Kleinkindplätze in zwei Krippen auch in Zukunft nicht ausreichen. Eine Warteliste von permanent fünf Kindern beweist diesen Mangel eindrücklich.

Bei den Schülern, die derzeit im Familienzentrum im Hort betreut werden, verläuft die Entwicklung ähnlich, sodass absehbar auch hier mit einem größeren Engpass zu rechnen ist, so Dorn. Außerdem habe man es mit einer kontinuierlich steigenden Nachfrage nach Ganztagesplätzen im Kindergarten zu tun, weshalb auch hier Handlungsbedarf angezeigt ist.

Um dieser Herausforderung zu begegnen, hatte man Angebote zweier Stiftungen eingeholt, mit dem Ziel, die künftige Betreuung auszulagern. Einem Anbieter aus Rottweil erteilten die Gemeinderäte jetzt den Zuschlag für die Kinderbetreuung. Dieser Anbieter sei nicht nur günstiger gewesen, so Bürgermeister Dorn, er habe darüber hinaus auch eine notwendige Hausaufgabenbetreuung mit in sein Angebot aufgenommen. Künftig soll es Eltern möglich sein, für eine Gebühr von 120 Euro pro Monat zuzüglich der Essensgebühr das Kind ganztags in der Astrid-Lindgren-Schule betreuen zu lassen. Natürlich werde sich bei steigendem Betreuungsbedarf auch die Notwendigkeit einer zweiten Essensanlieferung in die Schule ergeben.

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge sehe man diese Entwicklung, hieß es, denn durch ein mehr an Betreuung an der Schule bekomme man freie Plätze in der Kita. Leider könne man sich auf die so oft beim Bürger abgefragten Bedürfnisse nicht verlassen, und das erschwere eine genauere Planung, bedauerte Dorn. In der Vergangenheit habe man bedarfsgerechte Möglichkeiten der Betreuung geschaffen und plötzlich war der Bedarf dann doch erheblich geringer.

Über eine eventuell notwendige Gebührenanpassung wurde bei der Gemeinderatssitzung nicht gesprochen, es hieß lediglich, dass man sich an den Empfehlungen übergeordneter Stellen halten wolle. Die Schülerbetreuung an der Schule jedenfalls stelle eher eine Gebührenanpassung nach unten dar, so Dorn, werde doch bei gleichem Preis wie bisher mit der Hausaufgabenbetreuung eine zusätzliche Dienstleistung angeboten.