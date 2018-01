Dauchingen Feuerwehr zeigt sich auf hohem Ausbildungsstand

Die Wehr hat einen großen Wunsch: Der Hof vor dem Gerätehaus muss abgesenkt werden, weil die Einsatzfahrzeuge beim Ein- und Ausfahren mit der Deckenkonstruktion kollidieren.

Auf einem hohen fachlichen Niveau befindet sich die Dauchinger Feuerwehr dank regelmäßiger Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. Kommandant Ralf Laufer und Schriftführerin Sabrina Schneider berichteten auf der Versammlung von einem guten Ausbildungsstand. Mit 38 Mitgliedern und 20 Jugendlichen sei man gut aufgestellt und meisterte 2017 19 Einsätze, von denen sich im Monat Juli 2017 gleich fünf ereigneten. Insgesamt 220 Stunden waren die Feuerwehrleute im Einsatz und die fortschreitende Technik im Feuerwehrwesen erfordere immer mehr ebenfalls zeitintensive Ausbildung, hieß es.

Lobenswerterweise haben sich viele Feuerwehrmänner und Frauen zu Lehrgängen zum Truppmann 1 oder Truppmann 2 sowie im Sprechfunk und als Maschinisten angemeldet. Bürgermeister Torben Dorn sieht die Mittel von 67 000 Euro, die der Gemeinderat in den Haushalt 2018 einstellte, als eine notwendige Investition in die Wehr. Mit diesen Mittel werden Weiterbildungen und Anschaffungen von Geräten finanziert.

Oben auf der Wunschliste der Wehr steht die Sanierung des Hofes an der Front des Gebäudes. Die Einfahrt zur Halle muss abgesenkt werden, weil Einsatzfahrzeuge teilweise bei der Ein- und Ausfahrt an die Deckenkonstruktion stoßen. Dass der Wechsel der Kommandanten von Jürgen Laufer zu Ralf Laufer vor einem Jahr reibungslos verlief, hob der Bürgermeister lobend hervor, dies zeuge von einer guten Kameradschaft innerhalb der Wehr. Von einer guten Kassenlage berichtete Kassier Nicky Lutzenberger. Anschließend gab er seine Ämter als Kassier und als Ausschussmitglied ab, da er durch Wegzug von Dauchingen aus der Feuerwehr ausscheidet. Floran Singer wurde Kassier gewählt und gehört dem Ausschuss bis 2020 an. Der zweite Kommandant Markus Herbst berichtete über die Vorbereitungen zum großen Jubiläum im nächsten Jahr.