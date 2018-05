Dauchinger Jugendliche organisieren das Kreiserntedankfest 2017 – und retten damit den Tag. Vor allem dem Umzug unter dem Motto "Trend trifft Tradition" fiebern alle entgegen.

Mitte 2016 stand das Kreiserntedankfest vor dem Aus. So titelte damals der SÜDKURIER. Schon ein paar Wochen später fiel den Verantwortlichen beim Bund Badischer Landjugend (BBL) ein gewaltiger Stein vom Herzen: Die Dauchinger Landjugend erklärte sich spontan bereit, die Organisation dieses großen regionalen Volksfestes für 2017 zu übernehmen. Die Gruppe trieb sicherlich die Euphorie nach dem guten Abschneiden beim Festumzug 2016 an.

Somit stand entgegen den Befürchtungen fest, dass das Fest stattfinden kann. Und die Dauchinger, das ist beim BBL bekannt, sind nicht unerfahren, wenn es um das Kreiserntedankfest geht. Zum einen stehen die jungen Leute aus Dauchingen nach dem großen Festumzug des Öfteren auf dem Siegertreppchen und zum anderen ist es gerade mal zehn Jahre her, dass das Kreiserntedankfest in Dauchingen gefeiert wurde.

Dass die Organisation des Festes zu den ganz besonderen Herausforderungen gehört, steht allerdings außer Frage. Aber die Dauchinger sind guter Dinge. Die Vorbereitungen laufen seit Monaten. Am Samstag, 30. September, geht es um 13 Uhr los mit dem Fassanstich. Was dann folgt sollte wohl jeden Besucher nach Dauchingen in das große Festzelt locken.

Dort sind an allen drei Tagen, an denen das 56. Kreiserntedankfest gefeiert wird, Musik und Gaudi angesagt. Bereits zum Festauftakt treten die Dauchinger Dorfmusikanten an, um von Anfang an für Stimmung zu sorgen. Oldtimervorführungen sorgen bereits am Nachmittag ab 14 Uhr für jede Menge Abwechselung auf dem Festgelände und am Abend heizt die Partyband Sharks ab 21 Uhr kräftig ein.

Zum Festprogramm gehört in jedem Jahr auch der Festgottesdienst, der am Sonntag um 9 Uhr abgehalten wird. Beim anschließenden Frühschoppen geht es musikalisch weiter mit den Herzblutmusikanten.

Es geht um die Siegerkrone

Zu den Höhepunkten zählt wieder der traditionelle Erntedank-Festumzug, an dem sich viele Landjugendvereine mit ihren Themenwagen beteiligen. Sie wollen in der Wertung ganz oben landen oder auch einmal die Siegerkrone tragen. Das Motto des diesjährigen Festumzugs lautet „Trend trifft Tradition“.

Der Festumzug beginnt am Sonntag um 14 Uhr und wird vom Musikverein Niedereschach und der Blaskapelle Kuttaranka musikalisch begleitet. Beinahe nahtlos geht es ab 19 Uhr weiter mit den Saustallmusikanten aus Dauchingen.

Kinderumzug und Kindernachmittag sind die ersten Programmpunkte, wenn es am Montag um 14 Uhr weitergeht. Anschließend sorgt das Seniorenblasorchester Schwarzwald-Baar für beste Unterhaltung. Nach dem Handwerkervesper, das um 17 Uhr stattfindet, treten die Trachtenmusiker aus Stetten um 19 Uhr an. Sie lassen das Fest musikalisch ausklingen.

Shuttle-Service

Einen ganz besonderen Service haben sich die Verantwortlichen in Dauchingen einfallen lassen. Es wird am Samstagabend einen kostenlosen Shuttle-Bus zum Veranstaltungsgelände geben. Der holt jeweils ab 18.30 Uhr auf drei Routen die Gäste ab. Und er bringt sie – was wohl noch wichtiger ist – in der Nacht um 1 Uhr und nochmals um 3.15 Uhr auch wieder in ihren Heimatort zurück. Starten werden diese Shuttle Busse in Weiler, in Mönchweiler und in Hochemmingen. Den genauen Fahrplan gibt es auf der Webseite der Landjugend Dauchingen sowie auf deren Facebook-Seite.