Dauchingen Einbrecher steigen in Pizzeria ein

Aus einer Gaststätte in der Villinger Straße in Dauchingen haben Unbekannte Bargeld, Zigaretten und eine Espressomaschine gestohlen.

Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Pizzeria in der Villinger Straße eingebrochen und haben Bargeld und eine Espressomaschine gestohlen. Laut Polizei haben die Einbrecher vermutlich in den frühen Morgenstunden des Dienstags ein gekipptes Fenster geöffnet und sind so in die Gaststätte gelangt.

Dort brachen die Unbekannten mehrere Geldspielautomaten und einen Zigarettenautomaten auf und stahlen daraus Bargeld und Zigaretten. Zudem nahmen die Einbrecher eine Espressomaschine im Wert von rund 2000 Euro mit, die im Thekenbereich aufgestellt war. Die Polizei Schwenningen hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 07720/85000.