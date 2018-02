Dauchingen Einbrecher entwenden Bargeld aus drei Spielautomaten

Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt zu dem Einbruch in der Villinger Straße in Dauchingen.

In der Zeit zwischen Donnerstag, 0 Uhr, und Freitag, 12 Uhr, haben unbekannte Täter in einer Gaststätte in der Villinger Straße drei Geldspielautomaten aufgebrochen. Die Einbrecher stemmten eine Eingangstür auf und verschafften sich so Zutritt ins Gebäude. Im Gastraum öffneten den Ganoven gewaltsam die Geldspielautomaten und entwendeten Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwenningen (Tel.: 07720/85000) entgegen.