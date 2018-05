Dauchingen Ehrenamtliche in Dauchingen an ihrer Grenze: Integrationsbeauftragter soll Asylkreis unterstützen

Ehrenamtliche in Dauchingen an ihrer Grenze: Integrationsbeauftragter soll Asylkreis unterstützen

Elfrun Reinelt, Sprecherin des Asylkreises, plädiert für hauptamtliche Hilfe. Der Gemeinderat stimmt für den Vorschlag, einen Förderantrag für einen Integrationsbeauftragten zu stellen.

Bislang basiert in Dauchingen die Unterstützung der in der Gemeinde untergebrachten geflüchteten Personen auf dem ehrenamtlichen Engagement der Bürger, die sich 2015 im Asylkreis zusammenfanden. Dessen Sprecherin Elfrun Reinelt stellte dem Gemeinderat am Montag die Arbeit des Asylkreises vor und bat augrund der anstehenden weiteren Zuweisung von Asylbewerbern eindringlich um künftige hauptamtliche Unterstützung. Ohne Gegenstimme folgte der Gemeinderat dem Vorschlag von Verwaltung und Asylkreis zur Stellung eines Förderantrages zur Beauftragung eines Integrationsbeauftragten. Außerdem wird die Verwaltung bereits jetzt bei drei Anbietern Angebote über die Personalüberlassung eines Integrationsbeauftragten mit einem Stellenumfang von 50 Prozent einholen.

In einem Überblick stellte Elfrun Reinelt dem Gemeinderat die Familien vor, die seit 2014 im Rahmen der kommunalen Anschlussunterbringung der Gemeinde Dauchingen zugewiesen wurden. Dies sind bislang vier Familien mit mehreren minderjährigen Kindern. Sie stammen ursprünglich aus Syrien und Tschetschenien. Die Integration der Familien schreite beständig weiter vor. Die Kinder besuchen unter anderem die örtliche Grundschule, eine weiterführende Schule oder auch den Kindergarten. Die Eltern haben teils eine Arbeitsstelle oder besuchen Integrationskurse. Zum Beispiel bei der Vermittlung von Praktikumsstellen habe der Asylkreis den Familien stark unter die Arme gegriffen.

Mehr Engagement notwendig als gedacht

2015 fanden sich in Dauchingen 14 Bürger zusammen, die den neuen Mitbürgern beim Einleben helfen wollten, so Elfrun Reinelt. Inzwischen habe man festgestellt, dass deutlich mehr Engagement und Einsatzbereitschaft nötig sei, als zunächst angenommen. Dennoch packen die Mitglieder des Asylkreises an, wo immer es ihnen möglich ist. Die Tätigkeiten sind vielfältig. Sie reichen von regelmäßigen Deutschkursen über die Organisation und Begleitung bei Arztbesuchen. Die Kinder fahre man zu Veranstaltungen und mache gelegentlich kleine Ausflüge mit ihnen.

Eindrücklich schilderte Elfrun Reinelt auch, wie zeit- und nervenaufreibend es zum Beispiel sei, wenn man Familien zum Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nach Freiburg begleite. Weitere Unterstützung des Asylkreises habe es beispielsweise mit der Hilfe des Bauhofs bei der Beschaffung von gespendeten Möbeln und Hausrat gegeben. Die Gemeinde stellt ein Möbellager zur Verfügung, für Möbel, die aktuell nicht benötigt werden. An die Grenzen stoßen die Helfer des Asylkreises, so sagt Elfrun Reinelt, immer wieder, wenn es an die Unterstützung bei Behördengängen und das Ausfüllen von Formularen gehe. Da fehle den Helfern schlicht die notwendige sachliche Kenntnis. An dieser Stelle soll dann, so wünscht es sich Elfrun Reinelt, vor allem auch die hauptamtliche Unterstützung eines Integrationsbeauftragten ansetzen. Er könne zudem auch beispielsweise die richtigen Fachdienste und professionelle Beratungsstellen vermitteln.

Hauptamtsleiter Andreas Krebs erläuterte daraufhin, die Gemeinde sei mit dem Landkreis bezüglich eines so genannten Integrationsmanagers im Boot. Der stünde aufgrund der Vorgaben der Gemeinde aber nur zu einem sehr geringen Anteil zur Verfügung. Die Beauftragung eines Integrationsbeauftragten mit einem Stellenumfang von 50 Prozent sei deshalb für Dauchingen die richtige Lösung. Landeszuschüsse decken die voraussichtlichen jährlichen Kosten von rund 30 000 Euro.

Die Erleichterung war Elfrun Reinelt nach der Zustimmung des Gemeinderates zu diesem Vorschlag anzumerken. Sie betonte, der Asylkreis werde seine Arbeit auf keinen Fall einstellen, aber so erhalte man die dringend notwendige Unterstützung.