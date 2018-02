Dauchingen Dauchinger Christen tanken Kraft bei Buße-Pasta

Das ökumenische Fastenessen unterstützt dieses Jahr ein Projekt für verwaiste Straftäter in Italien.

Interessante Begegnungen, angeregte Gespräche und Teilhabe für Ältere und Behinderte, das macht das ökumenische Fastenessen in Dauchingen aus. Am Sonntag hatten die Frauen der evangelischen und der katholischen Kirche zum 22. Mal dazu eingeladen.

Im vorgeschalteten ökumenischen Gottesdienst ging es dabei um den Sinn und die tieferen Gründe des Fastens. Fasten bedeute, freiwillig für eine gewisse Zeit auf etwas zu verzichten. In der Bibel fasten Menschen als Ausdruck von Trauer und Sühne oder zur Vorbereitung auf eine Begegnung mit Gott. Beides habe sich in der Tradition der Kirche fortgesetzt. Im Mittelalter war das Fasten zu einer Bußhandlung geworden, die zum Teil verordnet wurde.

Martin Luther und die Reformatoren wandten sich neben dem Ablasshandel auch gegen diese Art von Buße, und so war das Fasten in den evangelischen Kirchen lange unüblich. Heute aber entdecken evangelische Christinnen und Christen das Fasten neu und so, wie es auch die katholischen Christinnen und Christen in Dauchingen verstehen: als eine Möglichkeit, eine spirituelle Zeit zu gestalten, um Gott zu begegnen. Von daher eignet sich das Fastenessen auch hervorragend als Anlass für eine ökumenische Veranstaltung.

Die Frauen hatten im Vorfeld Hände aus Papier gebastelt. Diese Arbeiten wurden während des Gottesdienstes verteilt, denn die Begegnung mit Gott bedeutet natürlich auch, Kraft und Motivation zu tanken, um Schwächeren in der Gesellschaft zu helfen. Die Hände sollten dieses Helfen symbolisieren.

Mit dem Erlös wird ein soziales Projekt unterstützt. Dieses Mal ist es "Borgo Amigo" in Rom, ein Hilfsprojekt für junge Straftäter, oftmals Waisen, die ansonsten in einem italienischen Gefängnis einsitzen würden. Leiter Padre Gaetano ist Gefängnispfarrer, er hat das Projekt ins Leben gerufen, nachdem er durch seine Arbeit erfahren hat, welche Erfahrungen die jungen Menschen im Gefängnis machen müssen – und es gibt nur wenige spezielle Jugendgefängisse in Italien. Catherine Stöber, eine der Organisatorinnen des Fastenessens, hat selber fünf Wochen ehrenamtlich für das Projekt gearbeitet.

Üblicherweise wird Essen aus dem Projekt-Land angeboten. Somit gab es Pasta mit Gemüse oder Bolognese-Soße. Zugleich ist der Termin für das hervorragende Kuchenangebot bekannt, dessen Gewinn ebenfalls in die Spende einfließen wird. Die Auslagen des Eine-Welt-Ladens aus Schwenningen mit seinem breiten Sortiment fair gehandelter Waren rundete das Angebot ab.