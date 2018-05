Dauchingen Dauchingen will Radler auf Hauptstraßen schützen

Die Gemeinde beantragt jetzt Fahrradschutzstreifen. Für richtige Radwege würde der Platz gar nicht reichen.

Dauchingen bekommt jetzt auf den Ausfallstraßen sogenannte Fahrradschutzstreifen, welche Radfahrern mehr Aufmerksamkeit von den Autofahrern und dadurch mehr Sicherheit bescheren sollen. Am Montag diskutierten die Gemeinderäte auf Antrag der Fraktion der Unabhängigen Bürger diese Maßnahme, die auch bei der CDU schon lange auf der Tagesordnung stehe, wie Mathias Schleicher betonte.

Waren die Unabhängigen Bürger ursprünglich nur von der Deißlinger, der Niedereschacher und der Villinger Straße ausgegangen, so wollten die Ratsmitglieder am Ende der Debatte auch einen Schutzstreifen in der Schwenninger Straße bei der Verkehrsbehörde, die hier das Sagen hat, beantragt haben. Es könne aber nur ein sogenannter Schutzstreifen sein, weil für einen extra Radfahrstreifen, der an diesen Strecken dann auch ein absolutes Halteverbot für Kraftfahrzeuge mit sich bringen würde, die Straßenbreite in allen Fällen nicht ausreichend sei.

Allerdings war man sich im Falle der Schwenninger Straße nicht einig, auf welcher Seite der Schutzstreifen aufgebracht werden soll. Zum einen hatte man Bedenken wegen der Geschäfte und der dort notwendigen Parkmöglichkeiten, die sich ortseinwärts auf der rechten Seite der Schwenninger Straße befinden, zum anderen war man sich nicht einig, ob hier überhaupt ein solcher Schutzstreifen notwendig sei, da man es nicht mit einer Steigung zu tun habe. Auf Straßen mit Steigungspotential, so wie in der Niedereschacher Straße, würden die Schutzstreifen auf jeden Fall auf der für die bergauffahrenden Biker rechten Seite angebracht, da sich beim Bergauffahren für den Radler eher eine Gefahrensituation ergeben könne, war man sich einig.

Nach den möglichen Kosten für eine solche sicherheitsgebende Maßnahme befragt, meinte Bürgermeister Dorn, dass man diese erst beziffern könne, wenn der Umfang bekannt sei. Aber, so Dorn, es könne kein großer Betrag sein, der hier aufgewendet werden müsse. Auch auf die Frage nach der Fertigstellung musste der Bürgermeister vage bleiben. Eine solche Maßnahe sei natürlich sehr stark vom Wetter abhängig, meinte Dorn. Am Ende beauftragten die Gemeinderäte die Verwaltung dahingehend, dass diese zumindest erst einmal einen Antrag an die zuständige Verkehrsbehörde stellen solle. Über den Umfang der Maßnahme und über die einzelnen Straßen wolle man erst bei Vorliegen der Genehmigung entscheiden.

Fahrradschutzstreifen

Fahrradschutzstreifen sind Teil der Fahrbahn und durch eine dünne, unterbrochene Linie gekennzeichnet. Sie sind ebenfalls mit Fahrrad-Piktogrammen gekennzeichnet. Autos dürfen auf Schutzstreifen nicht parken und nur ausnahmsweise fahren, zum Beispiel in einer engen Straße, wenn zwei Busse sich begegnen. Halten bis zu drei Minuten ist auf Schutzstreifen zulässig. Die Breite der restlichen Fahrbahn zwischen den Schutzstreifen ist so gewählt, dass zwei Autos sich in der Regel begegnen können. An Ampeln fahren die Radfahrer nach den Signalen für den Autoverkehr.