Dauchingen Dauchingen: Musikalisch in die Adventszeit

Posaunenchor, Bläserjugend und der Chor der Schule und des Kindergartens gestalteten den musikalischen Weihnachtsmarkt in Dauchingen. Das war geboten...

Ein C – das ist in der Region sicher ein Alleinstellungsmerkmal. Zwar nur für einen Tag lang, aber dafür von Vereinen und Institutionen liebevoll vorbereitet, präsentierte sich der Dauchinger Weihnachtsmarkt am vergangenen Freitag wieder als eine schöne und rege besuchte Veranstaltung in der Gemeinde.

Insbesondere die Astrid-Lindgren-Schule, hier war der Schülerchor angetreten, der Kindergarten mit seinem Chor, die Bläserjugend Dauchingen und der Posaunenchor sorgten musikalisch für weihnachtliche Stimmung. Ein übriges taten die Verpflegungs- und Getränkestände der beteiligten Vereine und die verschiedenen Schulklassen der Astrid-Lindgren-Schule mit ihren selbstgebastelten weihnachtlichen Angeboten. Nicht fehlen durfte auch in diesem Jahr die Handarbeitsgruppe des Farrenstall, die, passend zum Wintereinzug, selbst gestrickte Socken anboten.

Wie üblich hatten verschiedene Dauchinger Vereine und Institutionen sich wochenlang auf den Weihnachtsmarkt vorbereitet und nicht nur ein buntes Sortiment an kleinen Mitbringseln vorbereitet, sondern auch für das kulinarische Wohlbefinden der Weihnachtsmarktbesucher Sorge getragen. Ein voller Erfolg.