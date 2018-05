Dauchingen Bundestagswahl 2017: In Dauchingen bleibt die CDU top

Trotzdem deutliche Verluste für die Christdemokraten. Wahlbeteiligung liegt bei satten 85,1 Prozent.

Bei einer Wahlbeteiligung von 85,1 Prozent hat sich am Wahlsonntag auch in Dauchingen der bundeseinheitliche Trend bestätigt: Kräftige Abstriche für die großen Parteien und dafür Zugewinne für Parteien wie die FDP, die nach der letzten Wahl quasi von der Bildfläche verschwunden war, und auch in Dauchingen für den Emporkömmling AfD. So musste der CDU-Kandidat Thorsten Frei bei den Erststimmen einen Stimmenverlust von 8,5 Prozent hinnehmen und erreichte immerhin noch die große Stimmenmehrheit mit 49,7 Prozent, 2013 waren es jedoch noch stolze 58,1 Prozent gewesen. Von 18,9 Prozent im Jahr 2013 sackte die SPD, wenngleich auch in moderatem Rahmen, auf 15,6 Prozent ab, und Grund zur Freude gab es bei den Grünen, der FDP und natürlich der AfD, die in Dauchingen auf Anhieb mit 12,1 Prozent drittstärkste Partei wurde.



Interessant dabei, sie hatte bereits bei den vorausgegangenen Wahlen im Jahr 2013 mit 6,3 Prozent einen ordentlichen Erfolg bei den Zweitstimmen eingefahren. Aber auch die Grünen konnten in Dauchingen etwas zulegen und kamen auf 9,1 Prozent, gefolgt von der FDP, die nach der letzten Bundestagswahl mit gerade noch 2,4 Prozent von der politischen Bildfläche verschwunden war und jetzt doch wieder acht Prozent bekam. Weit abgeschlagen in Dauchingen die Linke mit 3,3 Prozent, die NPD mit 0,7 Prozent, die Freien Wähler mit 1,2 Prozent. Die MLPD erhielt zwei Stimmen und der Einzelbewerber Stefan Welte acht. Die Anzahl der Briefwähler in der Gemeinde Dauchingen war mit 813 mehr als beachtlich.

