Dauchingen Alexander Haffa führt den Fußballverein

Aus dem Vizeamt an die Spitze des Vereins. Vize ist René Sontheimer. Das Nahziel fürs Jubiläum 2019 heißt Kunstrasenplatz

Dauchingen (gdj) Der FC Dauchingen bietet seinen 233 Mitgliedern eine breite Palette an Sportarten für Menschen jeden Alters an, wie dies bei der Hauptversammlung in den Berichten des zweiten Vorsitzenden Alexander Haffa und Erwin Baumann sowie den Sprechern der entsprechenden Abteilungen deutlich wurde. 18 Mannschaften beziehungsweise Gruppen betätigen sich sportlich in den Bereichen Fußball, Schiedsrichterei, Volleyball, Trimmen, Yoga und Fit-Mix, wobei der Fußball natürlich den Löwenanteil stellt.

Im Jugendbereich sind es 95 Jungen und 16 Mädchen, die entsprechend ihrem Alter von der A- Jugend bis hin zu den Bambini in zehn Jugendmannschaften spielen. Ihnen stehen 15 Jugendtrainer zur Seite. Aktuell sind beim FC derzeit 131 Kinder und Jugendliche gemeldet. Ein gesundes personelles Polster für die Zukunft, denn der FC Dauchingen steht auch vor großen Herausforderungen: Für das Jubiläumsjahr 2019 möchte sich der FC ein besonders Geburtstagsgeschenk machen und zu seinem 100-jährigen Bestehen den neuen Kunstrasenplatz auf dem Sportgelände einweihen. "Vom Badischen Sportbund wie auch von der Gemeinde haben wir hinsichtlich der bedeutenden Zuschüsse positive Rückmeldungen von beiden Seiten erhalten", informierte Alexander Haffa die Versammlung. Dabei soll der jetzige Hartplatz zum Kunstrasenplatz umgebaut werden. Dem Vorstand sei es wichtig, die Öffentlichkeit in dieses neue Bauvorhaben mit einzubeziehen und auch ausführlich zu informieren. So können auf der neuen Homepage Interessierte die Baupläne und den Fortlauf der jetzt schon begonnenen Arbeit einsehen.

Der Kassenbericht von Kassier Nils Dörflinger wies seit langem wieder einmal ein Plus in der Kasse vor. Bürgermeisterstellvertreter Matthias Schleicher zollte dem Vorstan großes Lob für die umfangreiche Vereinsarbeit und hob die Jugendarbeit hervor. Seit einem Jahr leitet Alexander Haffa als zweiter Vorsitzender den Dauchinger FC. Nun wurde er einstimmig zum Vorsitzenden gewählt. Ebenso gelangte René Sontheimer ins Amt des Vizevorsitzenden. Wiedergewählt wurden Kassier Nils Dörflinger und die Beisitzer Florian Förg, Johannes Schleicher, Christoph Junge sowie Günther Haffa .