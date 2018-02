Brigachtal Zunftball begeistert Brigachtaler

Die Narren präsentieren viel Witz, Tanz und Spaß. 350 Zuschauer erleben einen unterhaltsamen Abend in Klengen.

Er machte die Brigachtaler Narrenhalle wieder zur Hochburg der Saalnarretei: der Zunftball der Brigachtaler Zunft. Auch diesmal bekamen alle Generationen und Abteilungen des Vereins die Möglichkeit, sich bei einem Bühnenauftritt dem Narrenvolk zu präsentieren.

Zunächst marschierte traditionsgemäß die gesamte Zunft mit viel Getöse in die Narrenhalle ein. Alle Akteure wurden mit Hoorig-Miau stürmisch bejubelt. Beim mit 350 Gästen wiederum ausverkauften Ball tummelten sich die Narren im Saal in kunterbunten Verkleidungen in der Halle. Dabei waren auch wieder die drei Gardegruppen des Brauchtumsvereins, die nach klassischer Marschmusik, aber auch nach modernen Rhythmen in tollen Kostümen schmissige Tänze aufs Parkett zauberten.

Nach dem traditionellen Strohmanntanz kamen die Mädchen der Minigarde auf die Bühne. Ihnen war ihre Freude am Tanzen regelrecht anzusehen. Die 16 jungen Mädchen hatten fleißig für ihre großen Auftritte geprobt und wirbelten mit perfekten Schrittkombinationen über die Bühne. Die jungen Damen der Teenie-Garde und der großen Garde zeigten später, dass sie nicht nur den klassischen Gardetanz präsentieren, sondern auch moderne Rhythmen drauf haben. Alois Oberföll ging wieder einmal in die Bütt. Diesmal gab er den Auszubildenden der Gemeindeverwaltung und plauderte aus dem Nähkästchen.

Auch die Trommler-Frauen, diesmal als Indianerinnen kostümiert, hatten einige zackige Einlagen parat, bei denen das Publikum so richtig mitging. Die noch recht neue Formation Katzejomer, quasi die Guggenmusik der Zunft, sorgte mit ihren Instrumenten für Remmidemmi auf der Bühne. Die jungen Strohmänner zeigten einen umjubelten Skeletttanz. Eine Boygroup begeisterte mit dem Klodeckeltanz und Felix Hirt präsentierte sich als Next Topmodel auf der Bühne.

In Seenot geriet diesmal der Narrenrat, der bei seiner Kanufahrt einen Haiangriff abwehren musste oder in bester Titanic-Manier auf einen Eisberg lief. Zum Glück gab es unterwegs einen mobilen McDonalds und eine schwimmende Cocktail-Bar, wo sich der Ruder-Dreier mit Ann-Kathrin Turina, Jens Oberföll und Carina Weißhaar stärken konnten.

Während der Programmpunkte schlüpften wiederum Selina Weißer und Christian Stöckmeyer in unterschiedliche Rollen und überbrückten so gekonnt und mit viel Witz und Charme die Pausen. Am Ende wurde der Zunftball 2018 ein kurzweiliges Vergnügen, mit deftiger Narrenkost, bestehend aus Tradition, Tanz und bunter Narretei.