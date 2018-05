Brigachtal Wie vier Damen in einer Senioren-Wohngemeinschaft ein neues Lebensgefühl für sich entdecken

Das Caritas-Projekt in Brigachtal ist seit 100 Tagen am Markt. Eine Bewohnerin berichtet von ihren Erfahrungen.

Brigachtal (in) Ein Experiment ist gelungen: Die Wohngemeinschaft für Senioren in Brigachtal besteht seit 100 Tagen.

Als echte und zugleich attraktive Alternative zum betreuten Wohnen und zur Tagespflege versteht man beim Caritas Verband Schwarzwald-Baar das Leben in einer altersgerechten Pflege-Wohngemeinschaft. Hin zum „Service Wohnen“ wollte man beim Caritasverband und hat in Brigachtal ein neues Angebot als Alternative zur Heimunterbringung geschaffen. An der Marbacher Straße 17 ist im Haus der Senioren eine Senioren-WG entstanden, die sich zunehmender Beliebtheit erfreut. Bereits vier Damen im gehobenen Alter haben den Schritt gewagt und sind aus den eigenen vier Wänden in die WG gezogen und fühlen sich rundum wohl.

Die 89-jährige Berta Schäfer fühlt sich rundum wohl in ihrer neuen Bleibe und genießt das individuelle Wohnen in einem barrierefreien Appartement mit eigener Nasszelle und nimmt je nach eigenem Bedürfnis am gemeinschaftlichen Leben ihrer Mitbewohner teil. Etwas Heimweh nach dem eigenen Haus in Pfaffenweiler habe sie noch, so die Seniorin, aber mit ihren neuen Nachbarn in der Wohngemeinschaft komme sie gut zurecht.

Und die Gemeinschaft funktioniert, erzählt Berta Schäfer weiter. Es gibt eine gemeinsame Haushaltskasse, aus der alle Ausgaben bestritten werden, und natürlich werden alle persönlichen Wünsche eines jeden Bewohners beim gemeinsamen Einkauf berücksichtigt. Zu den gemeinschaftlichen Angeboten zählen auch eine Waschmaschine und ein Wäschetrockner sowie ein Lagerraum. Gerne nutze sie auch die gemeinsame Wohnstube mit Küche, der eine herrlich große Sonnenterrasse angeschlossen ist, erklärt Berta Schäfer, wohlwissend, dass sie sich bei Bedarf jederzeit in die eigenen vier Wände zurückziehen kann. Fast täglich erhalte sie Besuch und das Haus und den Garten in Pfaffenweiler versorge ihr Neffe, der dort gleich nebenan wohnt.

„Immer mehr Menschen wollen auch im Alter selbstbestimmt wohnen und der Trend geht hin zur Pflege-Wohngemeinschaft“, weiß Thomas Kreilinger, der beim Caritasverband zuständig ist für die Altenhilfe. Daniela Kessler, die für die betreute Wohngemeinschaft in Brigachtal zuständig ist, freut sich jetzt schon auf weitere Mitbewohnerinnen. Natürlich stehe das Haus jederzeit für Besuche offen, damit sich neue Bewohner ein Bild machen können von ihrer künftigen Heimstatt. Unter der Rufnummer (07721) 2 96 83 50 vereinbare sie gerne einen Termin.

INFO

Caritasverband für den Schwarzwald-Baar-Kreis, Gerwigstraße 6 78050 Villingen-Schwenningen Telefon 07721/ 8407-10