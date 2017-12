Brigachtal Viel Wirrwarr um eine Filmdiva

Theater des Musikvereins Brigachtal strapaziert Lachmuskeln.

Seit genau 97 Jahren heißt es in Klengen, "Vorhang auf für einen Schwank in drei Akten", wie Vorsitzender des Musikvereins, Udo Fünfschilling am Rande des Weihnachtstheater anmerkte. Gut 90 Jahre in der Vergangenheit, also in die Mitte der 1920er Jahre spielt auch das Stück, das am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Klengener Festhalle Premiere hatte: Die Provinzdiva. Es ist ein Stück, das in jenen goldenen Jahren spielt und das von Holger Zimmermann, geschrieben wurde. Damals, als der Stummfilm seine Glanzzeit erlebte.

Daraus wurde ein flotter Dreiakter, den Regisseur Volker Hirt bestens in Sezene gesetzt hatte und den die Theatergruppe des Musikvereins über Weihnachten gleich zweimal aufführt. Das Stück beginnt mit donnerndem Motorgeheul eines zweimotorigen Flugzeugs, das sich im Sturzflug auf den Klengener Arenberg zubewegt. "Ist denn schon der zweite Weltkrieg ausgebrochen", ruft die verängstigte Bürgermeistergattin Gundula, die den ganzen Abend über vortrefflich von Katrin Ehlert gemimt wurde. Dann stürzte die Postbotin Wally, alias Viviane Metzler, in die Bauernstube und berichtet, dass soeben auf einer Wiese beim Ankebuck eine Maschine notgelandet sei. Ihr sei die propere Schauspielerin, Reni Claude, gespielt von Tracy Huber, entstiegen.

Der Star ließ nicht lange auf sich warten und eroberte zusammen mit ihrem Manager Wichtelstein (Tino Vogt) die Klengener Theaterbühne. In der Folge ergaben sich dann immer wieder turbulente Szenen, wo auch der Bürgermeister Sebastian Brunnleitner alias Volker Hirt das beschauliche Klengen ganz schön aufmischt. Auch sein Knecht, der von Gerhard Hirsch gespielt wird und den Bürgermeister zeitweise vertritt, spielte seine Rolle glänzend. Er war ebenso erstmals auf der Theaterbühne, wie Großbauer-Tochter Moni, alias Julia Effinger.

Im weiteren Verlauf ging es um viele Verstrickungen und natürlich um die Liebe: Die junge Reni Claude, die eigentlich mit bürgerlichem Namen, Renate Westendorfer heißt, ist ein gefeierter Stummfilmstar im aufstrebenden deutschen Film. Ihr unverhofftes Auftauchen im beschaulichen Klengen bringt gewaltige Unruhe ins Dorf. Die charismatische Reni genießt es, das hinterwäldlerische Bauernvolk provokativ aufzumischen um dabei unauffällig Informationen über ihren verschollenen Vater einzuholen. Mit Hilfe eines Fotos will sie nun herausfinden, wer ihr Vater sein könnte. Das Vorhaben bringt in Klengen natürlich gleich mehrere Männer ganz schön ins Schwitzen. Am Ende gibt es, wie oft ein glückliches Ende.

Es war wieder ein kurzweiliges Vergnügen. Dass alles reibungslos klappte, dafür hatten die Feierabend-Schauspieler seit Oktober mehr als 20 Proben absolviert, um so erfolgreich einen Angriff auf die Lachmuskeln der Zuschauer vorzunehmen.

Weitere Vorstellung

Am Donnerstag, 28. Dezember, um 19.30 Uhr wird das Stück "Die Provinzdiva" nochmals wiederholt. Es gibt noch Eintrittskarten an der Abendkasse. (kd)