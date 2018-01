Überauchen Überauchener Superhelden feiern eine bunte Saalfasnet

Der Sportverein Überauchen bietet zum närrischen Auftakt am 27. Januar ein umfangreiches Programm in der Festhalle.

Die Fastnacht findet 2017 früh im Jahr statt. Das gilt daher auch für den närrischen Auftakt der Brigachtaler Saalfastnacht. Wie seit vielen Jahren bietet der Sportverein Überauchen wieder einen tollen Programmabend.

Die Megaparty unter dem Motto "Die Superhelden beim SVÜ" steigt am Samstag, 27. Januar, ab 20 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr) in der Überauchener Festhalle. Dazu hat der Macher, Bernd Weets, mit seinem Team wiederum einen abwechslungsreichen Showabend auf die Beine gestellt. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.

"Wir bieten wieder einen bunten Abend mit vielen tollen Programmpunkten", verspricht Weets. Ein Blick ins Programm, ergibt insgesamt sieben Tänze und andere Auftritte, die verschiedene Gruppen gestalten werden. Die einzelnen Programmpunkte werden von Patrick Lacher und Bernd Weets angesagt.

Mit dabei ist wieder die Tanzschule Martina Dancker, die zwei schwungvolle Tänze bieten wird. Auch der Radsportverein Klengen hat wieder eine Darbietung in Eigenregie auf die Beine gestellt. Im Anschluss werden die "Gym Dance Teenies" der Altersgruppe zwölf bis 18 Jahre unter der Leitung von Nina Bull eine Tanzvorführung bieten. Die Schanzel-Zunft Villingen hat ebenfalls eine Darbietung einstudiert. Die "No Names" werden unter der Regie von Iris Hirsch einen schwungvollen Tanz aufs Parkett legen. Wieder dabei ist die A-Jugend des SV Überauchen. Auch die aktiven Spieler des SV Überauchen haben dieses Mal in Eigenregie einen Tanz einstudiert.

Für die musikalische Umrahmung und viel Stimmung während der Pausen sowie nach dem Programm sorgt wiederum DJ Philtonik (Marc Müller) aus Villingen. Der bekannte DJ hat schon in der Expressguthalle und auf Kreuzfahrtschiffen aufgelegt. Anschließend hat die Bar geöffnet und die Bühne wird zum Tanz freigegeben. Für das ganze drum herum sorgen wieder die SV-Spielerfrauen "Blue Ladies". Karten gibt es an der Abendkasse.