Brigachtal Traum-Treffen bei Brigachtaler Bikern

An die 100 Teilnehmer aus fünf Ländern sind mit von der Partie und genießen das Wochenende.

Bei viel Sonnenschein und noch mehr Biker-Romantik hielt der Brigachtaler Motorradsportclub (MSC) am Wochenende sein nunmehr zehntes Treffen in Folge ab. "So schönes Biker-Wetter hatten wir noch nie", sagte Horst Itta vom MSC-Vorstand. "Das macht richtig Laune auf eine Motorradtour", ergänzt MSC-Chef Gotthard Kloker, der zusammen mit seinem Team das Treffen organisiert hatte.

Zunächst waren die angereisten Biker jedoch damit beschäftigt, ihre Zelte aufzustellen. Im Laufe des Freitagnachmittags entstand beim Sportgelände in Kirchdorf auf diese Weise nach und nach eine kleine Zeltstadt; davor parkten viele "heiße Öfen". Die Gäste kamen von weit her, was die Nummernschilder an den Motorrädern verrieten. Einige Besucher waren aus sogar aus Holland, Belgien, der Schweiz und Frankreich nach Brigachtal gekommen. Auch Johann van de Berg aus den Niederlanden war wieder mit dabei. Der urige Typ war auch diesmal glänzend gelaunt.

Auch einige Damen sah man im Teilnehmerfeld. Dazu gehörte wieder Myriam Karl, die aus dem Elsass angereist war. Sie zog es am Samstag mit ihrer Freundin Sabine Winter ins Solemar. Andere nutzen den Besuch, um sich mit Schwarzwälder Schinken einzudecken.

Rudolf Reinhard war mit seinen fast 80 Lenzen der älteste Teilnehmer. Er war mit Sohn Andreas und Enkel Fabian nach Brigachtal gekommen. Neben einem gemütlichen Hock am Lagerfeuer gab es auch einige Ausfahrten. So machte sich am Samstagmorgen eine Gruppe auf in Richtung Schluchsee, wo das Kurvenfahren natürlich besonders reizvoll ist. Während dessen beschäftigte sich der Rest der Crew in der improvisierten Festküche. Diesmal gab es neben Holzfällersteaks und Bauernbratwürste eine leckere Gemüsesuppe, die MSC-Chef Kloker selbst zubereitete. Auch diesmal genossen die Gäste das Treffen in Kirchdorf wieder in vollen Zügen. "Ich denke, alle kommen immer gerne in den Schwarzwald", freute sich der 55-jährige Kloker.