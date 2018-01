Brigachtal Superstimmung mit Superhelden beim Fastnachtsball des SV Überauchen

Beim Fastnachtsball des SV Überauchen sorgen zahlreiche Akteure mit einem bunten Programm für viel Spaß.

Brigachtal (kd) Eine Mega-Party hatte Chef-Organisator und Programm-Ansager Bernd Weets schon im Vorfeld versprochen. Und genau das bot der Fastnachtsball des SV Überauchen dann auch: Viel Sport, Spaß und Tanz ließen das Stimmungsbarometer jedenfalls gleich zum närrischen Auftakt der Brigachtaler Saalfastnacht ganz schön nach oben schnellen.

In diesem Jahr lautete das Motto „Die Superhelden“. Daher sah man im Saal und auf der Bühne zahlreiche Narren in Superman-Kostümen. Und auch diesmal setzten die Macher beim Programm wieder auf Bewährtes, boten aber auch Nachwuchstalenten eine Chance für einen Auftritt. Gleich zu Beginn waren junge Damen an der Reihe: Einige der Mädchen der Tanzschule Dancker hatten ihren allerersten Auftritt vor Publikum. Sie machten ihre Sache aber schon richtig gut und bekamen viel Applaus.

Eine klasse Darbietung hatte auch der Radsportverein Klengen parat. Auch das Einrad kam bei diesem Seemannstanz auf akrobatische Weise zum Einsatz. Erst nach einer Zugabe ließ man die Akteure von der Bühne. Dass auch die Herren der Schöpfung ein flottes Tänzchen aufs Parkett legen können, bewiesen die Nachwuchskicker: Traditionell bot die A-Jugend, zwischenzeitlich als Spielgemeinschaft des Fußballclubs Brigachtal, einen schmissigen Tanz. Hübsch anzusehen auch „Move it“, eine Tanzvorführung einiger junger Damen.

Begeistern konnte auch die Schanzelzunft aus Villingen, die erstmals im typisch schwarzen Flicken-Kostüm in Überauchen dabei war und einen schaurig-schönen Auftritt zeigte. Am längsten sind die „No Names“ dabei, die auch diesmal einen aufgefeilten Tanz boten. Wie jedes Jahr kamen die aktiven Spieler des SV Überauchen ganz zum Schluss auf die Bühne. Dem Motto entsprechend boten die Herren einen Superhelden-Tanz. Für viel Stimmung während der Pausen sowie später am Abend, sorgte wiederum DJ Philtonik. Nach dem Programm hatte die Bar geöffnet. Dort und auf der Bühne tanzten und feierten die zahlreichen Ballbesucher bis weit nach Mitternacht.