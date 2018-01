Brigachtal Stefan Mink leitet jetzt den Verband der Bauern

Der Brigachtaler Ortsverband des Badisch-Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV) hat mit Stefan Mink einen neuen Vorsitzenden. Der seit 2001 amtierende Vorsitzende Günter Hirt trat bei den Wahlen nicht mehr an.

„Es wird Zeit, es in jüngere Hände zu geben“, sagte Hirt bei der jüngsten Hauptversammlung.

Günter Hirt war seit 1992 stellvertretender Vorsitzender und seit 1994 Vorsitzender des BLHV in Klengen. Ab 2001 führte er den zusammengelegten Brigachtaler Ortsverband. Die Zusammenarbeit mit den Landwirten und Vorstandsmitgliedern beschrieb er als konstruktiv und leistungsorientiert. „Neben Impulsen für die Öffentlichkeitsarbeit hat Hirt auch zentral die Flurneuordnung angestoßen“, bemerkte Bürgermeister Michael Schmitt.

Der Ortsverband sieht offenbar intensiven Zeiten entgegen und verstärkt sich im Vorstand mit einem neuen Beisitzerposten – besetzt mit Thomas Hettich. Hirt kommentierte hierzu: „Wir brauchen mehr kreative und konstruktive Köpfe an der Spitze mit Blick in die Zukunft.“

Das Thema Öffentlichkeitsarbeit bleibt die wichtigste Nebensache für den Ortsverband. Erneut nahmen bis zu 80 Kinder am Brigachtaler Kinderferienprogramm teil und besuchten mit einem umfangreichen Informationsprogramm einen Bauernhof. „An Wirksamkeit für die Öffentlichkeit ist das Gold wert“, sagte Hirt. Zur Präsentation seiner Aktivitäten ist der Ortsverband auch am Tag der Gemeinde am 10. Juni beteiligt. Mit einem Kassenstand von etwa 1600 Euro halten die Landwirte weitgehend das Niveau des Vorjahres.

Inhaltlich ist der Ortsverband weiterhin mit den Themen Nachhaltigkeit, Artenrückgang, Flurbereinigung und Tierwahl beschäftigt. Bereits jetzt sieht man interessiert der Neuvergabe der Jagdpacht in 2019 entgegen, man befürchtet Schäden durch Schwarzwild und Unklarheiten bei der Schadensersatzpflicht der Jagdgemeinschaft.

„Ihr müsst das sehr genau beobachten, die Brigachtaler sind von diesem Thema nahezu verschont. Bei uns in Schonach und anderen Gemeinden sind die Folgen gravierend“, mahnt der BLHV-Kreisvorsitzende Bernhard Bolkart in der Versammlung. „Wir können hier nicht alles auf die Jäger abschieben, müssen sie aber auch in die Verantwortung nehmen. Bei zwei Stammtischen haben wir 2017 mit den Jägern das Thema im Vorfeld erörtert“, entgegnete Hirt.

Bürgermeister Schmitt und der Ortsverband betonten nochmals den Erfolg an bewilligten Zuschussmitteln von über 600 000 und weiteren 200 000 Euro für die Flurneuordnung Brigachtal-Überauchen. Leider habe der Ausbau des landwirtschaftlichen Wegenetzes nicht wie geplant im September anlaufen können, im Frühjahr soll es jetzt losgehen. „Der beauftragte Unternehmer hat auch eine Bindefrist“, versicherte Michael Schmitt.

Aufgaben

Aktuell hat der Brigachtaler Ortsverband des Badisch-Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV) 45 Mitglieder. Damit nahm diese Zahl seit Anfang 2017 um drei Personen ab. Der BLHV vertritt die Interessen der Land- und Forstwirtschaft in Südbaden auf vielen Ebenen – beispielsweise Steuern, Buchführung, Recht, Beratung und Bildung. Ein Kooperationsnetzwerk bietet Dienste, Vergünstigungen und Vorteile für die Partner. Oberste Maxime ist die Entwicklung der ländlichen Räume und der Erhalt der Natur.