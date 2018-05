Brigachtal SV Überauchen: Fusion steht immer wieder zur Debatte

SV Überauchen kämpft gegen den Abstieg. Schlechte Bilanz bei der Hauptversammlung.

Seit eineinhalb Jahren haben Verletzungspech und Weggänge von Spielern dem Sportverein Überauchen arg zugesetzt. Bei der Jahresversammlung kamen alle Zahlen, Bilanzen und Fakten zur Sprache. Derzeit ist die zweite Mannschaft das Schlusslicht in der Kreisliga B. Die erste Mannschaft rangiert auf dem vorletzten Bezirksliga-Platz. Auch für die zweite Saisonhälfte baut der SV weiterhin auf das Trainer-Duo Frank Albrecht und Sigurd Bickmann. An den Trainern liege es sicher nicht, sagte Vorsitzender Otmar Fehrenbacher.

Klares Ziel sei der Klassenerhalt, so Fehrenbacher. Mitverantwortlich für die schwache Zwischenbilanz ist nach Aussage der Trainer auch eine miserable Trainingsbeteiligung, so dass Trainer Albrecht klare Worte fand und nicht nur sinnbildlich auf den Tisch schlug. „Die Mentalität der jungen Leute hat sich verändert“, sagte Albrecht. „Kicken könnt ihr ja“, machte Bürgermeister Michael Schmitt den Aktiven Mut, die kommende schwierige Rückrunde zu bewältigen. Hoffnung legt man offenbar auch in zwei Flüchtlinge, die ein gutes Leistungsniveau zeigen und nur noch auf ihren Spielerpass warten.